【保育学生の″働く″を考える機会を創出】鎌倉女子大学の学生へ職場体験プログラムを提供、ベビーシッター現場での実務体験も実施

株式会社 明日香

子どもと未来、そしてすべての人がConnect（繋がり、結びつき）する保育研究プロジェクト「子ねくとラボ（https://konnect-labo.jp/(https://konnect-labo.jp/)）」を運営する株式会社明日香（本社：東京都文京区、代表取締役：萩野 吉俗、https://www.g-asuka.co.jp/(https://www.g-asuka.co.jp/)）は、鎌倉女子大学児童学部の学生3名を対象に、2025年11月27日および12月19日の2日間にわたり職場体験プログラムを実施しました。保育事業の企画・マーケティング体験に加え、実際のご利用者様宅でのベビーシッター現場体験を提供しており、大学活動の一環として現場での実務体験を行う取り組みは、国内でも先駆的な事例となります。

■保育学生の就職観の多様化に応える

保育士を目指す学生の就職に対する価値観は、近年大きく変化しています。従来は「保育所への就職」が主流でしたが、現在は企業内保育、子育て支援センター、ベビーシッターなど、多様な働き方への関心が高まっています。



一方で、保育士養成課程では保育所での実習が中心であり、学生がこうした多様なキャリアパスに触れる機会は限られています。



この課題に対し、鎌倉女子大学の保育学ゼミナール（浅井拓久也准教授）から当社に職場体験の依頼をいただき、保育業界で30年以上の実績を持つ当社のノウハウを活かしたプログラムを企画・実施しました。

■ 職場体験プログラム概要

実施日： 2025年11月27日（水）、12月19日（木）

参加者： 鎌倉女子大学児童学部 学生3名

会 場： 株式会社明日香本社オフィス、ベビーシッターご利用者様宅

＜プログラム内容＞

1. 会社説明・オフィス見学

保育室運営、人材派遣、子育て支援事業など、当社グループの多角的な事業展開について説明。保育業界における多様なキャリアの可能性を紹介しました。

2. 保育事業の企画・マーケティング活動体験

保育サービスの企画立案やマーケティング活動を体験。「保育×ビジネス」の視点から、業界を支える仕事の幅広さを学びました。

3. 訪問支援事業の実務体験

居宅訪問型の子育て支援について、実際の業務フローや利用者対応のポイントを体験しました。

4. ベビーシッター現場体験

実際に当社のベビーシッターサービスをご利用いただいているお客様のご協力のもと、ご自宅にて学生がベビーシッター業務を体験。ゼミナール活動の一環として実際の現場で保育を体験する機会は貴重な取り組みです。

■ 鎌倉女子大学 児童学部児童学科 浅井拓久也 准教授のコメント

私のゼミナールでは、学生が実際にやってみることで保育を学ぶことを重視しています。本プロジェクトを通して保育が選択されるまでのフローや保育所保育とは異なる居宅訪問型保育を学生が学ぶことで、保育に対する理解を深めることができました。大学・養成校教員だけでは学生に提供できない学びを保育企業との連携によって実現できたよき先行事例です。養成校での学びのあり方を問い直す契機になるかもしれません。

■ 保育者育成の多様な支援を目指し、駿河台大学にて約5ヶ月間の講義も実施

当社では、次世代の保育者育成支援に向け、教育機関との連携機会の創出も目指しています。

今回の鎌倉女子大学への職場体験提供に加え、当社取締役の末廣剛は、2025年9月より駿河台大学にて非常勤講師として講義を担当しています。2026年1月まで約5ヶ月間にわたり、「保育×ビジネス」の実践知を学生に伝えてきました。

講義では、保育業界を取り巻く構造的課題や、既存の預かりシステムから「総合的子育て支援プラットフォーム」への転換の必要性、保育者の多様な働き方の可能性などについて、30年以上の実務経験をもとに解説し、これからの業界を担う学生たちに、新しい保育者のあり方を伝えました。

■ 事業責任者｜末廣のコメント

末廣 剛（取締役／子ねくとラボ所長／Advanced Marketer（公益社団法人日本マーケティング協会公認）／心理カウンセラー）

保育学生の皆さんにとって、「保育士＝保育園で働く」というイメージが強いかもしれません。しかし実際には、企業内保育やベビーシッター、子育て支援センターなど、保育の専門性を活かせるフィールドは多岐にわたります。

今回の職場体験では、実際のご利用者様のご協力をいただき、学生の皆さんにベビーシッターの現場を体験していただきました。教室では学べない「生きた保育」に触れる機会を提供できたことを、大変嬉しく思います。

今後も教育機関や他企業との連携を通じて、保育業界全体の未来を一緒に作っていきたいと考えています。



＜略歴＞

立命館大学卒業後、渡英しサブカルチャー/エンタメビジネスを研究。現地の児童支援施設等にてイベント企画・運営を行い、自身もパフォーマーとしても活動。その後、広告代理店等の勤務を経て、保育業界に。人材コーディネーター、人事・採用、新規園開設、広報、教育研修など、保育・子育て支援事業における多岐分野に携わり、面接・面談を行った保育⼠数は新卒から園長クラスまで延べ1,200人以上。



保育所運営における広報戦略と組織構築の重要性を伝え、「子どもファースト」をモットーに、保育士が輝き続けられる環境を構築するため活動中。プライベートにおいても育児奮闘中。（※自治体主催セミナー、保育士等キャリアアップ研修講師、SDGsイベント等出演）

■「子ねくとラボ」について

「子ねくとラボ」は、「子ども＋Nursery（保育）＋Education（教育）・Entertainment（エンターテインメント）＋Creation（創造）＋Trend（トレンド）」の要素から構成された、子どもと未来、そしてすべての人がConnect（繋がり、結びつき）する保育研究プロジェクトです。子育てや保育に関する「調査レポート」や「ニュース/記事」、また「子ねくとラボ」が提供しているサービスについて発信しております。

事業名 ：子ねくとラボ

事業責任者 ：末廣 剛

ＵＲＬ ：https://konnect-labo.jp/

サービス内容：・選ばれる園づくりコンサルティングサービス

・保育施設向け研修＆巡回サービス

・保育専門実証実験 コーディネートサービス

・スタートアップ支援サービス

■会社概要

会社名 ：株式会社 明日香

設立 ：1994年8月30日

代表取締役：萩野 吉俗

所在地 ：東京都文京区小石川5丁目2番2号 明日香ビル3F

事業内容 ：■保育室の設置・運営（院内保育室、企業内保育室、認可保育所）

■地方自治体と連携した子育て支援事業

（児童館、放課後児童クラブ、子育て支援拠点、こども広場等の運営）

■保育に関わる人材の派遣・紹介

（保育士・幼稚園教諭・看護師・栄養士など）

■訪問型子育て支援

（ベビー・キッズシッターサービス、家事代行サービス、地方自治体の委託業務）

■保育施設向け研修・巡回支援

■新規保育事業の開発及びコンサルティング

URL ：https://www.g-asuka.co.jp/