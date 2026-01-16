コンシェルジュゲーム『悪魔執事と黒い猫』の撮りおろし“ねこ耳クリスマス衣装”マスコットが再登場！ 18人の執事がナムコ限定プライズ『悪魔執事と黒い猫 まめこっと』に！

写真拡大 (全2枚)

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『悪魔執事と黒い猫』のプライズ『悪魔執事と黒い猫　まめこっと』を、2026年1月30日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」限定の景品として展開します。「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)では先行展開中です。



『悪魔執事と黒い猫』は、天気や睡眠時間、食事などの生活スタイルはもちろん、プレイヤーのメンタルにも寄り添ってサポートしてくれる“コンシェルジュゲームアプリ”としても人気のノベルゲーム。本格ファンタジー作品としてのシナリオの面白さはもちろん、ゴシック調で描かれた執事たちの美しさも魅力です。



今回はナンジャタウン2025年11月14日～12月14日に開催していたコラボイベント復刻を記念して、撮りおろし“ねこ耳クリスマス衣装”の執事たちのまめこっとが再登場！猫耳×ゴシック衣装という特別なデザインに、今回は2022年開催時の13人に新たな5人が加わり、全18人がそろう豪華仕様。推し執事の“特別なクリスマス姿”が、再び手に入ります。





■18人の個性豊かな執事が勢ぞろい！小さくてかわいいマスコット




『悪魔執事と黒い猫 in NAMJATOWN‐Revival‐ まめこっと』



■ラインアップ：全18種


・ベリアン・クライアン


・ロノ・フォンティーヌ


・バスティン・ケリー


・アモン・リード


・ボスキ・アリーナス


・ハウレス・クリフォード


・フェネス・オズワルド


・ラムリ・ベネット


・ナック・シュタイン


・ルカス・トンプシー


・ラト・バッカ


・ミヤジ・オルディア


・フルーレ・ガルシア


・シロ


・テディ・ブラウン


・カワカミ・ハナマル


・ベレン・クライアン


・シノノメ・ユーハン



■サイズ：約10cm



2022年に開催し、大好評だったナンジャタウンコラボの撮りおろしビジュアル衣装を身にまとったマスコット。再登場の13人に加え、新たに5人を加えた合計18人をラインアップしました。




■取り扱い店舗


・取扱店舗一覧：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14588


・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/akuneko202601R



◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆


バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。


本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。


▼「ナムクレ」 詳細はこちら


・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/akuneko202601R




※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。


※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。


(C)StudioWasabi (C)Bandai Namco Experience Inc.