SREの知見を共有する技術カンファレンス「SRE Kaigi 2026」に千がフォトスポンサーとして参画

千株式会社

写真と食の力で子どもの幸せを創ることを目指す総合保育テックサービス「はいチーズ！」を提供する千株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 千葉伸明、以下 当社)は、2026年1月31日(土)に開催される、SRE（Site Reliability Engineering）をテーマとした技術カンファレンス「SRE Kaigi 2026」にフォトスポンサーとして参画することをお知らせします。

当日は、当社執行役員CTOの竹澤およびカメラマン社員2名が、カンファレンスの様子を撮影し、当日の現地の熱量を写真でお届けします。

SRE Kaigi 2026 イベント概要

SRE Kaigi 2026 は「Challenge SRE!」をテーマに開催される、SREを中心として知見の共有と参加者との交流を楽しむ技術カンファレンスです。

今回のテーマ「Challenge SRE !」には、昨年のテーマ「More SRE!」の目標である「さらにSREに関わる技術者の活躍の場を増やす」「さらにSREを理解し、興味を持っていただける技術者を増やす」を引き継ぎつつ、新たに「SREを前に進めるための挑戦を応援する」という想いも込められております。

■イベント名： SRE Kaigi 2026

■開催日：2026年1月31日（土）

■会場：中野セントラルパーク カンファレンス

■主催：一般社団法人SREコネクト（SRE Kaigi 2026 実行委員会）

■公式WEBサイト：https://2026.srekaigi.net/

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/srekaigi

【参加申し込み】

現在、現地参加チケットは完売しておりますが、オンライン参加は無料でお申し込みいただけます（ホールセッションのみ視聴可能）。

・申し込みURL：https://2026.srekaigi.net/#registration

※参加登録には「Findy Conference（https://conference.findy-code.io/）」のアカウントが必要です

イベント参画の背景と「フォトスポンサー」としての役割

当社はこれまでもPHPカンファレンスをはじめとする様々な技術イベントへの参画を行ってまいりました。今回のテーマ「Challenge SRE!」に込められた、挑戦を応援し知見を共有するという姿勢に深く共感し、当社の強みである「写真」の力を通じて貢献したいと考え、フォトスポンサーとしての参画を決定いたしました。

当日は、当社執行役員CTOの竹澤に加え、プロの現場で活躍する当社のカメラマン社員2名が密着撮影を行います。登壇者の熱いセッションや、参加者同士の交流の瞬間を記録し、その場の空気感をリアルタイムに届けることで、イベントの熱量を最大限に可視化してまいります。

スポンサーブースの出展について

当日はフォトスポンサーとしての活動に加え、スポンサーブースの出展も行います。ブースでは、当社のサービス開発・運用を支えるエンジニア数名と、オブザーバビリティやIaC（Infrastructure as Code）といった技術トピックについて直接意見交換ができるほか、ノベルティ（巾着やスマホクリーナー等）の配布も予定しています。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

（スマホクリーナーや巾着のノベルティ）

執行役員CTOの竹澤のプロフィール

竹澤 有貴

千株式会社 執行役員 CTO

北海道出身。これまで株式会社アイスタイル、ヤフー株式会社など様々な企業にて事業やプロダクト、それらを実現するテクノロジーを主として、技術分野における改善、アーキテクチャ設計やリアクティブシステム・ドメイン駆動設計の普及やデータマネジメントや機械学習・AIなどに従事。

国内IT技術系のカンファレンス登壇をはじめ、OSSライブラリ開発、技術書籍の執筆なども行う。幼保業界における様々な課題解決をするべく千株式会社へ参画。

当日は竹澤自身も会場におりますので、ぜひお気軽にお声がけください。

≪はいチーズ！とは≫

「はいチーズ！（https://sencorp.co.jp/service）」は『こどもにピース』をコンセプトに、保育園・幼稚園など子どもを預かる施設や保護者とともに子どもの幸せを育むことを目指す、総合保育テックサービスです。

運動会や発表会など季節行事の写真撮影から販売、問い合わせ対応まで、トータルでサポートする写真に特化したインターネット写真販売「はいチーズ！フォト」をはじめ、保育ICT「はいチーズ！システム」、アルバム制作「はいチーズ！アルバム」、動画撮影「はいチーズ！ムービー」で子どもの記憶や記録を残し、給食・食育サービス「はいチーズ！ベジ」では子どもの健やかな成長を支援します。未来ある子どもたちの人生がより豊かで幸せに溢れたものになるように、心と身体の両面へアプローチするサービスを提供しています。

≪千株式会社 会社概要≫

代表取締役社長：千葉伸明

本社 ：東京都千代田区紀尾井町1番3号

東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー14F

設立 ：2004年10月

HP ：https://sencorp.co.jp

はいチーズ！は、千株式会社の登録商標です。