ジャンカラ運営のトランクルーム「スマートボックス セルフストレージ」守口大日店―好評につき64室増床、2026年1月30日(金)増床エリアオープン！―

西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」(全国203店舗)を運営する株式会社TOAIは、屋内型トランクルーム「スマートボックス セルフストレージ」守口大日店において、64室を増床。2026年1月23日(木)より予約受付を開始し、1月30日(金)に増床エリアをオープンいたします。同店は地域最安値級（月額2,910円～）で24時間利用可能な施設です。

同店は2024年3月のオープン以来、個人のお客様を中心に高い評価をいただき、多くのボックスが満室状態となっていることから、今回の増床を決定いたしました。

利用可能サイズは0.5畳～3.4畳の全12タイプと多彩で、用途に合わせて「ボックス連結」によるサイズアップも可能です。

また、保証金・管理費・更新費はすべて無料、24時間出入り自由、警備会社によるセキュリティ管理で安心してご利用いただけます。搬出入専用駐車場も完備し、利便性にも優れています。

今なら、ご契約いただいたお客様全員に、通常価格(月額)から半年間54%OFFの特別キャンペーンを実施中です。他社トランクルームからお乗り換えのお客様には、運搬費は無料の上、搬入・搬出作業を当社スタッフがすべて代行いたします。

スマートフォンやパソコンから簡単にウェブでお申し込みができます。

詳細情報は、こちらのリンク先をご参照ください

▶︎URL：https://www.sbox-ss.com/open/524/

※ 地域最安値級：2025年10月時点の自社調査に基づく（守口市・門真市内の主要事業者を比較）

※ キャンペーン：半年間54%OFFキャンペーンは2ヶ月以上のご契約が適用条件となります。

■店舗概要

店舗名 ： SBSS守口大日店

所在地 ： 大阪府守口市佐太中町4丁目2番23号FG大日スクエアビル3～4階

電話番号 ： 0120-114-861

営業時間 ： 24時間営業

■ジャンカラ概要

1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200以上の店舗を運営しております。

また近年ではDX化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全店へ業界初導入。

さらにスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。

常に新しい価値を生み出しながら、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。

■株式会社TOAI概要

会社名：株式会社TOAI

代表取締役社長：東原元規

設立：昭和61年6月17日

株式会社TOAIコーポレートサイト：https://www.toai.co.jp/

ジャンカラ サービスサイト：https://jankara.ne.jp/

事業概要：西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン（8業態200店舗以上）・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。