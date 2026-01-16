アイレット、生成 AI とヘッドレス CMS で Web サイト運用の常識を変える新ソリューション「AI CMS」を提供開始

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発からインフラ構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永充正、以下 アイレット）は、企業の AI 活用を支援するソリューション群「gaipack（ジーエーアイパック）」の新ラインナップとして、生成 AI による UI 構築とヘッドレス CMS を組み合わせた次世代 Web サイト構築ソリューション「AI CMS」を本日より提供を開始します。

本ソリューションは、Vercel 社が提供する生成 AI UI 構築ツール「v0」、ヘッドレス CMS（コンテンツ管理システム）の「Contentful」、ソースコード管理の「GitHub」を、高速フロントエンドプラットフォーム「Vercel」上で統合。従来の Web サイト構築における「開発スピード」「SEO 対策」「運用効率」の課題を、AI 時代の標準となる次世代のシステム設計によって一挙に解決します。

AI CMS サービスサイト(https://www.gaipack.ai/services/cms?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260116pr)

▪️AI CMS 開発の背景

近年、企業の Web サイト運用において以下の課題が顕在化しています。

- 柔軟性の欠如- - ノーコードツールでは細かいカスタマイズや並行開発が困難。- SEO・パフォーマンスの限界- - CSR（クライアントサイドレンダリング）主体の構成では、検索エンジンのインデックス登録や表示速度の最適化に高度な技術と工数が必要。- 運用の属人化- - 軽微な更新作業もエンジニアに依存しており、ビジネスのスピード感に追いつかない。

「AI CMS」は、これらの課題を解決するために開発されました。生成 AI によるコンポーネント生成ツール「v0」と、コンテンツ管理に特化した「Contentful」、そして ISR（Incremental Static Regeneration）などの最新技術を標準搭載する高速なホスティング環境「Vercel」を組み合わせることで、AI 時代のベストプラクティスとなる Web サイト構築を実現します。

▪️AI CMS の3つの特徴

1. 生成 AI 活用と CI/CD 自動化で、開発・運用負荷を約50%軽減

「v0」を活用し、自然言語プロンプトから React/Next.js コンポーネントを瞬時に生成。これを GitHub で管理し Vercel へ自動デプロイする CI/CD パイプラインを構築します。生成されたコードはエンジニアのレビューを経て本番に反映されるため、ハルシネーション（AIの誤回答）を排除した安全な開発が可能です。これにより、手動コーディング工数を大幅に削減します。また、複数人での並行開発もスムーズに進行可能です。

2. SSR/SSG/ISR による柔軟な SEO 対策と OGP 最適化

Next.js の SSR（サーバーサイドレンダリング）、SSG（静的サイト生成）に加え、ISR（インクリメンタル静的再生成）に対応。特に CMS 連携においては、サイト全体を再ビルドすることなく、更新されたコンテンツのみをバックグラウンドで静的に再生成できる ISR が強みを発揮します。これにより、エンタープライズサイトに求められる高速なレスポンスと、検索エンジンへの確実なインデックス登録、SNS シェア時の OGP 表示最適化を両立します。

3. 用途に合わせて選べる「2つの柔軟な更新・運用フロー」

本ソリューションでは、運用のフェーズや内容に応じて、エンジニアに依存しない2つの更新方法を提供します。

■導入事例：gaipack 公式サイト

- 【日常的な更新】ヘッドレス CMS（Contentful）による記事入稿- - ニュースやブログ記事の追加・修正は、管理画面からテキストや画像を入稿するだけで完結。HTML の知識がない担当者でも、即座に Web サイトへ情報を反映できます。- 【機能・ページ追加】生成 AI（v0）を活用した高速な UI 実装- - キャンペーンページや新規機能の追加が必要な場合は、v0 に指示を出すことで UI コードを自動生成。従来の開発プロセスと比較して、圧倒的な低コスト・短納期での実装を実現します。

本ソリューションの提供に先駆け、自社サービス「gaipack」の公式サイトリニューアルに「AI CMS」を採用しました。 その結果、デザイン・実装工数の大幅な圧縮により、従来比で約50%の運用負荷軽減（※）と開発スピード向上を達成しました。

また、ISR の導入により SEO パフォーマンスが改善し、非エンジニア主導でのスピーディなコンテンツ更新フローを確立しました。

（※）アイレットによる、従来の CMS 構築・運用フローとの比較検証に基づく数値。

■gaipack について

アイレットが2025年10月15日の創立22周年を機に提供開始した AI 統合ソリューション群「gaipack」は、AI とクラウドのアイレットの実績を融合させ、お客様の DX 推進と持続的な企業価値向上に貢献します。

開発、運用、セキュリティ、ビジネス推進のすべてをカバーする複数のソリューションで、お客様の生成 AI 活用を全面的にサポートします。

「gaipack」の主要ソリューション：

【アイレット株式会社 会社概要】

- AI モダナイゼーション(https://www.gaipack.ai/services/modernization)： 従来のシステム開発における要件定義や設計書を AI が理解し、最新のシステムへ再構築します。これにより、旧システムの保守維持費を大幅に削減します。- AI 内製化支援(https://www.gaipack.ai/services/inhouse)： 独自 AI 開発フレームワークやリスキリング研修を提供し、高コストな外注に頼らず、企業内に AI 開発が自走する文化を定着させます。- AI 新規開発(https://www.gaipack.ai/services/development)： AI を利用した開発工程により、従来の開発手法で発生しがちだった納期遅延や追加コストの発生を防ぎます。

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」の提供

・生成 AI 導入・活用支援、および AI 駆動開発の推進

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。