『養老先生が人生考えます！ Ep31.植木職人なのに虫を殺せません』Audibleにて、配信開始！

『バカの壁』シリーズが累計700万部を突破し、最新刊『人生の壁』も早くもベストセラーに。解剖学者であり、大の虫好きでもあり、多くの人を魅了する独自の思考を持つ養老孟司先生。86歳を迎えた昨年にはがんを患い、人や生命についての思索をさらに深めたそうです。

この番組はそんな養老先生に、「人生」についてとことん聞いてみようという番組です。

そもそも「生きる」ことの意味はなんなのか。人は何を大切にして生きるべきなのか？なぜ自分は思い通りに生きられないのか？人生の壁にぶつかる私たちは、どうやって前に進めばいいのか。養老先生の視点を通して、これらの問いに迫ります。

本編では、「蜂については巣の近くに寄らない」「なぜ人は蜂を極度に怖がるのか」「優しい悩みは良いと思う」「カメムシの対処法」「車1台で1000万の虫を殺すかもしれない」「加害者意識ではなく、被害者意識を持ちがちな人」「ヨーロッパのお墓を巡る旅で」「気持ちの折り合いをつける方法」「墓石に切り花を備えてはいけない文化」「日本の供養、海外とは違う」など、養老先生の教養と経験に裏付けられた含蓄ある言葉が語られます。ぜひ通勤時間、仕事や家事のすきま時間で、聴いてみてください。

この番組では、リスナーの皆さんからの質も募集しています。養老先生に聞いてみたいことがあれば、概要欄のお悩み応募フォームにご入力いただくか、旧TwitterのXで「養老先生が人生考えます！」で検索してご応募ください。

■お悩み応募フォーム

養老先生へのご質問はこちらからご記入ください。

https://forms.gle/CnD9XsM7VvpNbVYu8

養老孟司さんプロフィール

1937（昭和12）年、神奈川県鎌倉市生れ。解剖学者。東京大学医学部卒。東京大学名誉教授。1989（平成元）年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。2003年『バカの壁』はベストセラーとなり、新語・流行語大賞、毎日出版文化賞特別賞を受賞。 ほか著書に『唯脳論』『遺言。』『人生の壁』など多数。大の虫好きとしても知られ、鎌倉の建長寺に虫塚を建立し、毎年法要を行っている。

VOOXとは

VOOXは、学びに特化した音声メディアです。1話10分、6話完結のコンテンツ構成で第一人者たちの実践知と人々を鼓舞する生の声をお届けしております。現在700話以上のコンテンツを配信しており、定期的に新しいコンテンツを更新中です。新規シリーズは、公開から2週間は、どなたも無料でお楽しみいただけます。

以下のQRコードもしくはリンクから、VOOXアプリがダウンロードできます。

https://voox.onelink.me/KbDS/PRT

