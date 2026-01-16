「体験格差社会」を生き抜くために。人生を変える時間・健康・お金の新しい使い方『君は体験に投資してるか』1月16日発売！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年1月16日に書籍『君は体験に投資してるか』を刊行します。

本書は、スペイン在住の実業家・アーティストである長谷川雅彬氏が、現代の「体験格差社会」を生き抜くための新しい戦略を提唱した一冊です。情報やモノが手に入りやすくなった現代において、体験から最大限の学びと価値を引き出す方法を具体的に解説します。

●現代は「体験格差社会」

かつては経済格差や情報格差が注目されていましたが、スマートフォンやAIの普及によって情報が民主化された今、新たな格差として「体験格差」が生まれています。誰でも簡単にモノや情報を手に入れられるようになった一方で、どのような体験をするかが人生の豊かさを決める重要な要素となっているのです。本書では、この体験格差社会を生き抜くための戦略として「体験投資」を提唱し、体験から最大限の価値を引き出す方法を詳しく解説しています。

●恐怖を道標にした成長戦略

多くの人が新しいことにチャレンジする際に感じる恐怖や不安。著者はこれに対し、独自の視点を提示しています。恐怖を避けるのではなく、むしろ「道標」として活用することで、その先にある新しい学びのチャンスに出会えます。格闘技で25年以上の経験を持つ著者が、恐怖や不快感との向き合い方を具体的に説明し、それらの感情を成長の原動力に変える方法を伝授します。また、リスクマネジメントと恐怖の違いを明確にし、合理的な判断に基づいた体験選択の重要性についても触れていきます。

●競争しない競争戦略

本書の核心的なメッセージの一つが「競争しない競争戦略」です。他人との比較や競争に疲弊するのではなく、自分独自の価値観に基づいた体験を積み重ねることで、結果的に競争優位性を獲得できるという考え方です。金融業界からスペインの大学院への進学、アート活動、格闘技など、著者自身の体験を例に、一見関係のない体験同士をつなげることで新しい価値を創造する方法を紹介します。

▼こんな方におすすめ

・新しいことを始めたいが一歩踏み出せない人

・スキルアップに限界を感じているビジネスパーソン

・人生をより豊かにしたいと考えている人

・自分らしい価値を創造したい人

▼本書の構成

第1章 体験格差社会

第2章 体験を学びと成長に変えるには

第3章 学習体験をデザインする

第4章 自分のパフォーマンスを最大化する

第5章 戦術ではなく戦略へ

●著者紹介

長谷川雅彬（はせがわ・まさあき）

アーティスト／実業家。スペイン在住。

立教大学生時代、猛勉強するも海外大学院への進学に失敗。卒業後、大和証券金融証券研究所に投資ストラテジストとして勤務しながら、3カ月でTOEFL iBTで100点超えを達成し、のちにスペインの大学院への進学を実現。30歳までに英語・スペイン語・日本語の３カ国語での執筆と出版を果たす。独学でアートを始め、マドリッドに1927平方メートルの作品を作成したほか、スペインのMaria LafuenteとコラボしMadrid Fashion Weekで３シーズンにわたり作品を発表。自身が立ち上げた創造性開発コースは世界149カ国に1万人以上の受講生を持つ。柔術の世界的な団体であるADCC Spainでスペイン国内チャンピオンとなる。現在は4カ国語でビジネスを行っている。

●書籍情報

『君は体験に投資してるか』

著者：長谷川雅彬

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

体裁：四六判／224ページ

ISBN：978-4-295-41175-8

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年1月16日

