「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク」にてアニメ「異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω」コラボが本日より開催！
CTW株式会社は、G123で好評配信中のブラウザゲーム「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク」にてアニメ「異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω(以下、異世界魔王)」とのコラボを開催しました。
本コラボイベントでは、「異世界魔王」のキャラクターたちが登場！
着せ替えスキンや、仲間の見た目を変更できる装飾の実装、コラボ期間限定のログインボーナス、「異世界魔王」要素をたっぷり盛り込んだミニゲームなどの多彩なイベントを開催予定です。
この機会にぜひお楽しみください！
イベント開催期間：2026年1月16日(金)～2026年2月5日(木)
ゲームスタート：https://s.g123.jp/f9sztkcw
■限定スキンをゲットしよう！
パジャマ姿のシェラとレム、アメリアに着せ替え可能なシェラの衣装など、コラボ限定のスキンが登場します。ぜひ好きなスキンをゲットして冒険をお楽しみください。
■SNSキャンペーン開催中！
コラボ開催を記念して、公式X にてフォロー＆リポストキャンペーンを開催します。
ゲーム公式Xにて、毎日0時に投稿されるポストからゲームログインすると「コラボ限定のスマホ壁紙」や「Amazonギフト券10,000円分」が当たるチャンスです。
本キャンペーンは毎日1回参加可能ですので、ぜひご参加ください！
公式Xはコチラ：https://x.com/sutetsuyo_game
■アニメ『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω』とは
著：むらさきゆきや×イラスト：鶴崎貴大による、
累計415万部突破の人気ライトノベル作品。
ゲーム内の魔王ディアヴロの姿で異世界へ召喚された坂本拓真は、
召喚主を名乗るシェラとレムと共に、エルフの王国や魔族、復活した魔王クレブスクルムとの戦いを経て、仲間たちとの確かな信頼関係を築いていた。
──そんなある日。 湖東の森に出かけたディアヴロたちは、ボロボロになったひとりの少女と出会う。
それは聖騎士に追われた、教会の大主神官・ルマキーナだった……！
コミュ力ゼロの魔王(演技)が、絶対的な強さで突き進む！
異世界魔王と召喚少女たちが繰り広げる“夢いっぱいの異世界冒険譚”、再び！
■ゲーム基本情報
ゲームタイトル：暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが(https://g123.jp/game/ansatsu?lang=ja) シャドウブレイク
ジャンル：RPG
価格：基本無料（ゲーム内アイテム有料）
■『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』とは？
クラスメイトとともに異世界に召喚された織田晶は影の薄さ故に平凡な“暗殺者”の能力を付与された――はずがそのステータスはあろうことか“勇者”を凌駕していた。
異世界召喚の首謀者である国王の言動に疑念を抱いた晶は“暗殺者”の能力を駆使し秘密を探り……彼らの陰謀に迫る――!!
“暗殺者”の少年が最強を掴む異世界ファンタジー。
2025年10月よりアニメも絶賛放映中！
■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？
スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。
公式サイト： https://g123.jp/?lang=ja
■CTW株式会社について
NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。
社名 ： CTW株式会社
所在地 ： 〒106-0032
東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
代表者 ： 佐々木 龍一
設立 ： 2013年8月
資本金 ： 1億円
事業内容： プラットフォーム事業
URL ： https://ctw.inc/
(C)むらさきゆきや・講談社／異世界魔王Ω製作委員会
(C)赤井まつり・オーバーラップ/暗殺者のステータスが勇者よりも強い製作委員会
(C)CTW, INC. All rights reserved.
※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。