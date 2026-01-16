「看護現場の課題解決とデータ活用」と題して、東京医療保健大学　学長特別補佐（企画担当）瀬戸 僚馬氏によるセミナーを2026年2月16日(月)に開催!！

看護現場の課題解決とデータ活用


～身近なマネジメントのお悩みを解決する“データの使い方”がわかる～


[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26139



[講　師]


東京医療保健大学　学長特別補佐（企画担当）　瀬戸　僚馬　氏



[日　時]


２０２６年２月１６日（月）　午後１時～３時



[受講方法]


■会場受講


　紀尾井フォーラム


　千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


看護現場で起こるさまざまな課題を取り上げ、「解決のためのデータ」「集め方」「読み解き方」を解説します。データ活用が大事とはわかっていても、どこからアプローチすればいいかわからない看護管理者向けに、身近な例を通じて必要データとその活用方法を学びます。代表的な「病院経営／病棟運営の課題」や「患者ケアに関する課題」などを取り上げつつも、参加者のご希望に合わせたテーマをより詳しくご説明します。ナーシングビジネス２０２５年夏季増刊「看護現場の課題別 データ活用ガイド」のエッセンスを、短時間で一気に学ぶセミナーです。

１．看護マネジメントにおけるデータ活用の意義
２．看護現場で扱うデータの全体像
３．経営の質に関する課題とデータ活用
４．医療・看護の質に関する課題とデータ活用
５．地域医療を支えるデータ活用
６．人“財”の質を高めるためのデータ活用
７．質疑応答／名刺交換

●会場受講者特典
『看護現場の課題別　データ活用ガイド：必要データを収集し読み解く！』
（メディカ出版　２０２５年６月刊）を進呈







