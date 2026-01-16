「看護現場の課題解決とデータ活用」と題して、東京医療保健大学　学長特別補佐（企画担当）瀬戸 僚馬氏によるセミナーを2026年2月16日(月)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

看護現場の課題解決とデータ活用

～身近なマネジメントのお悩みを解決する“データの使い方”がわかる～

[講 師]

東京医療保健大学 学長特別補佐（企画担当） 瀬戸 僚馬 氏

[日 時]

２０２６年２月１６日（月） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

看護現場で起こるさまざまな課題を取り上げ、「解決のためのデータ」「集め方」「読み解き方」を解説します。データ活用が大事とはわかっていても、どこからアプローチすればいいかわからない看護管理者向けに、身近な例を通じて必要データとその活用方法を学びます。代表的な「病院経営／病棟運営の課題」や「患者ケアに関する課題」などを取り上げつつも、参加者のご希望に合わせたテーマをより詳しくご説明します。ナーシングビジネス２０２５年夏季増刊「看護現場の課題別 データ活用ガイド」のエッセンスを、短時間で一気に学ぶセミナーです。



１．看護マネジメントにおけるデータ活用の意義

２．看護現場で扱うデータの全体像

３．経営の質に関する課題とデータ活用

４．医療・看護の質に関する課題とデータ活用

５．地域医療を支えるデータ活用

６．人“財”の質を高めるためのデータ活用

７．質疑応答／名刺交換



●会場受講者特典

『看護現場の課題別 データ活用ガイド：必要データを収集し読み解く！』

（メディカ出版 ２０２５年６月刊）を進呈

