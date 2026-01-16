神戸の老舗ライブハウス「チキンジョージ」45周年記念書籍『おい！チキンジョージ』2026/2/27 発売決定！！

45年の長きにわたり、日本の音楽シーンを支え、数々の歴史を刻んできたチキンジョージ。

株式会社チキンジヨージ

ライブハウス「神戸チキンジョージ」の歴史が詰まった45周年記念書籍「おい！チキンジョージ」が、2026年2月27日（金）に発売されます。

本書では、アーティストや関係者の独占インタビューなど、45年の歴史を凝縮してお届けします。

またチキンジョージにゆかりのあるミュージシャンやスタッフ、関係者からの「愛あるクレーム」を集めた、これまでにないユニークな内容となっております。

チキンジョージならではの"クレーム"の数々は、長年愛されてきたチキンジョージへのリスペクトと愛情の証です。

【本誌概要】

第一章「吾輩はチキンジョージである」

チキンジョージが語る45年の歴史。

創業から震災やコロナを経て現在にいたるまでの紆余曲折が赤裸々に語られます。

例

・「創業の動機は、ただアンプが欲しかっただけ」

・「ジョンレノンが死んだ日、ステージの大きさが決まる」

・「伝説の青空ライブの舞台裏」

第二章「チキンジョージスーパースター列伝」

チキンジョージで繰り広げられたミュージシャンたちの武勇伝やこぼれ話が語られます。

すでに故人となってしまったミュージシャンを含むチキンジョージならではの視点で語る爆笑エピソード集。

・石田長生 ・大村憲司 ・鮎川誠 ・もんたよしのり ・村上ポンタ秀一 ・桑名正博 ・島田和夫など

第三章「おい！チキンジョージ」

チキンジョージにかかわってきた人たちの「愛あるクレーム」を紹介します。

例「おい！チキンジョージ ライブの前乗りはきいたことあるけど、（飲みたいからって）後泊をすすめるのはやめてくれ」

例「おい！チキンジョージ 本番前にベロベロに酔わせるのだけはやめてくれ」

第四章「ある日のチキンジョージ」

45年目を迎えるチキンジョージの「現在形」を若手ミュージシャンや、スタッフたちの姿を通して語られます。ライブの申し込み、チケットの発行。チラシ、ポスターの配布から、リハーサルの様子、そして本番まで。「今」のチキンジョージの一日を、インタビューをもとに再構成します。

45年の歴史を彩ってきた数々のエピソードを通じて、ミュージシャンとライブハウスの濃密な関係性、そしてチキンジョージという場所が持つ唯一無二の魅力を感じていただける一冊です。

チキンジョージを愛するすべての人々へ贈る、永久保存版です。

ライブハウスの熱気と愛が詰まった本書を、ぜひお手に取ってみてください！

45周年記念書籍『おい！チキンジョージ』/表紙題字：児島勝/特別寄稿：立川直樹

書籍概要

タイトル： 『おい！チキンジョージ』

発売日： 2026年2月27日（金）

価格： 1,980円(税込)

判型： A5判

販売：ジュンク堂書店 三宮店など書店、Rakuten ブックス、Amazon、神戸新聞ECサイト、神戸チキンジョージ ほか

出版： 神戸新聞出版センター

ご予約はこちらから！

・BASE(ベイス） CHICKEN GEORGE STORE https://chickengoods.base.shop/

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18483823/

・Amazon https://amzn.asia/d/fouormb

書籍の発売を記念して、出版記念パーティーを開催します！

長年にわたりチキンジョージを支えてくださった多くの皆様への感謝を込めて、ささやかながらパーテイーを企画しました。特別ゲストによるライブ演奏を楽しんでいただきながら、書籍に掲載された写真やエピソードを振り返り、チキンジョージの思い出を語り合いませんか？

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

『おい！チキンジョージ』記念書籍出版パーティ

●記念書籍出版パーティを開催

CHICKEN GEORGE 開業 45 周年記念書籍出版パーティ開催！

日時：2026年2月27日（金）

オープン18:30、スタート19:00～

会場：チキンジョージ

会費：8,000円（記念書籍１冊贈呈・フリードリンク / フリーフード）

※45歳以下は4,500円（要身分証明）

問い合わせ： 078-332-0146（チキンジョージ）

●記念書籍出版キャンペーンを開催！

CHICKEN GEORGE 開業45周年記念書籍「おい！ チキンジョージ」出版キャンペーンを開催！

日時：2025年2月27日（金）12:00～18:00

場所：ジュンク堂書店 三宮店 店頭（三宮センター街）

本書の詳細は、今後公式ウェブサイトやSNSで随時発表していきます。

続報をお楽しみに！

チキンジョージは、これからも新たな歴史を紡ぎ続けます。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ

株式会社チキンジョージ 広報部

電話：078-332-0146

メール：webmaster@chicken-george.co.jp