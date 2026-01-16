最大9,000円分を無料で！自宅がレッスン室になる。カフェトークがオンラインボイトレレッスンの「特大モニター」を募集。当選者はレッスン2回無料＋口コミ投稿でもう1枚チケット進呈！

株式会社スモールブリッジ

日本最大級のオンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年1月、音楽＞ボーカルカテゴリーにおいて、最大3回分のレッスンを無料で受講できる「特大モニターキャンペーン」の募集を開始いたします。

オンラインボイトレレッスン最大3回分を無料提供する「新春特大モニターキャンペーン」

モニターに当選すると、人気のオンラインボイトレレッスンを無料で2レッスンお試しいただけます！さらに、レッスン受講後に口コミを書いていただくと、もう1レッスン分プレゼントするモニターキャンペーンです。

【本キャンペーンの背景と目的】

「声楽を学びたいけれど、近くに教室がない」「歌の基礎をプロに習ってみたい」という方々を支援するため、カフェトークでは自宅から受けられるオンライン・音楽レッスンの体験機会を広げます。本モニター企画では、当選後すぐに2回分の無料レッスンを提供し、さらに継続を希望する方へ口コミ投稿特典としてもう1枚のチケットを贈呈。自分に最適な講師との出会いを強力にバックアップします。

【キャンペーンの3つの魅力】- まずは2回分を「完全無料」で体験：モニター当選者には、対象のレッスンで使用できる無料チケットを2枚進呈。1回目での課題発見、2回目での定着と、しっかりと効果を実感していただけるステップをご用意しました。- 口コミ投稿で「さらにもう1回」プレゼント：レッスンの感想（口コミ）を投稿いただいた方には、感謝を込めてもう1枚の無料チケットをプレゼント。最大3回のレッスンを通じて、上達の手応えを感じていただけます。- 世界レベルの講師陣によるマンツーマン指導：クラシック、オペラからポップス、ジャズ、ボイストレーニングまで。世界各国で活躍するプロの音楽家から、周囲を気にせず自分だけのカリキュラムで学べるのがカフェトークの魅力です。【キャンペーン概要】

募集期間： 2026年1月15日～1月21日

対象カテゴリー： 音楽＞ボーカル(https://cafetalk.com/lesson/search/?bt=vcVlRUEhQ8&ct=mKT2RPiDSr&s_opts%5Btutor_lang%5D=&s_opts%5Bsearch_text%5D=&s_opts%5Bminprice%5D=0&s_opts%5Bmaxprice%5D=5100&s_opts%5Btutor_origin%5D=&s_opts%5Btutor_residence%5D=&s_opts%5Bavailability%5D=&st=&rc=)

対象者： 期間中にキャンペーンページよりエントリーしたカフェトーク会員様

モニター特典： モニター当選者全員に3,000ポイントまでの英会話レッスンに利用できる無料チケットを2枚プレゼント、その後の口コミ投稿で、もう1枚無料チケットプレゼント

詳細・応募ページ： https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/music/vocal-music/jan2026/?lang=ja

オンラインボーカルレッスンへの約2,000件の口コミで96%が満点の星5を投稿

カフェトークでは現在154種類のオンラインボーカルレッスンが提供され、年間約2,000件のレッスンが実施されています。

ボイトレ講師数は50人、対応ジャンルはクラシック、ポップス、演歌、弾き語り、洋楽、スペイン音楽などさまざま。

2026年1月計測時点で、過去任意で送信されたオンラインボイトレレッスンへの口コミで、96.２％が満足度最高の星5点を選んで送信されました。

「カラオケでうまく歌いたい」「高い声が出ない」「昔習っていた歌をもう一度」……。そんな方の願いを、カフェトークのボイトレが叶えます。

カフェトークなら、世界中のプロ講師とマンツーマン。自宅からオンラインで繋がるから、重い楽譜を持って通う必要も、周囲の視線を気にする必要もありません。

ポップスから演歌、基礎の発声練習まで、あなたのお好きな曲でレッスンOK！「まずは楽しく歌いたい」という初心者の方から大歓迎です。

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com