【2025年レポート】企業・団体で実施された「伝え方が9割」講演― 人気テーマ・課題ランキングを公開 ―

「伝えているのに、伝わらない」を企業はどう解決しているのか？

株式会社ウゴカス

「部下に、どう声をかけたらいいかわからない」

「営業で熱量をもって説明しているつもりなのに、なぜか伝わらない」

こうした「伝え方に関する悩み」は、業界や規模を問わず、多くの企業・団体に共通しています。

その解決策の1つとして、日本、中国ダブル100万部ベストセラー『伝え方が９割』の講演が、2025年も全国各地で実施されました。

本リリースでは、2025年に人気だったテーマランキング、解決したい課題ランキング、受講者アンケート、受講者のリアルな声を公開します。

■「伝え方が9割」講演とは企業・団体向けに実施されている実践型コミュニケーション講演

社内コミュニケーションや営業・接客の伝え方を、短時間で習得したい企業・団体向けの実践型講演です。

伝え方のメソッドを学ぶ座学に加え、講演中に実際の業務シーンを想定したワークに取り組む構成が特徴です。

ワークの課題は、ご依頼主さまから事前に伺ったお悩みをもとに、オーダーメイドで設計しています。

「聞いて終わり」ではなく、受講後すぐに現場で使える伝え方が、その場で見つかる講演として選んでいただいています。

■【2025年】人気テーマランキング企業・団体から寄せられた講演依頼の目的

2025年に多く寄せられた講演テーマは、次の3つでした。

【第1位】

社内コミュニケーションを向上させたい

・年の離れた部下に、どう声をかけたらいいかわからない

・上司に遠慮して、なかなか話しかけられない

世代・立場のちがいを越えて、相手の立場をふまえた言葉がけを学びたい、という声が多く寄せられました。厳しく育てられてきた50代の上司層と、入社後まもなく離職してしまうと言われる若手・新入社員とでは、コミュニケーションの前提や、受け取り方にちがいがあり、悩みを抱えている企業が増えています。

【第2位】

お客さまへの伝え方力を向上させたい

・営業で使える伝え方を学びたい

・接客時に、好印象を与える言葉がけを知りたい

営業・接客の現場で成果につながる伝え方を、再現性のある技術として学びたいというニーズが目立ちました。AIや技術が発達した現代だからこそ、「この人から買いたい」と思ってもらえるコミュニケーション力が営業成果を左右する要素となり、言葉がけの質を高めたいというニーズが高まっています。

【第3位】

経営者・幹部層の学びになる講演を提供したい

・社員のモチベーションを上げる言葉がけを知りたい

・組織全体を動かす伝え方を学びたい

経営層・管理職向けに、組織を前に進めるための伝え方を学ぶ機会として選んでいただきました。ハラスメントに対する意識が高まる中で、部下のモチベーションを高めつつ、適切に指導するための伝え方に難しさを感じている管理職層が増えています。

■人気の課題ランキング講演で扱われることが多かった「お困りごと」

【第1位】

（部下に）もっと、自発的に動いて

【第2位】

（同僚に）仕事を手伝ってください

【第3位】

（お客さまに）商品に興味をもってほしい

【第4位】

（忙しい上司に）相談にのってほしい

【第5位】

（部下に）正確に報告してほしい

【第6位】

（同僚に）チームワークを大切にしてほしい

■受講者アンケート結果

受講後アンケートでは、次の結果が得られました。

・「伝え方の技術」を理解できた：96%

・研修内のワークに楽しく取り組めた：98%

・「伝え方の技術」を仕事現場で実践した：98%

理解→実践までつながっている点を評価いただいております。

■受講者さまの声

・「講演会などでは受け身で聴くことが多いですが、ワークショップのような形式で実践的に学ぶことができたので身になりました」

（一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会さま）

・「フィードバック頂いて、オンラインですが、同じ空間にいるようで、一緒に試行錯誤してその時間を前向きに過ごせました」

（株式会社Rodinaさま）

・「伝え方の技術を学ぶことにより、社員同士が『相手のことを考える』という共通認識を持てたことが財産だと感じました」

（文溪堂さま）

・「今まで受けたことがないタイプの講演で、すぐに現場で使える技術がたくさん詰まっていました」

（船橋市保育協議会さま）

・「営業したい全社でアポを取れました！」

（不動産業界）

■ 講演について

「伝え方が9割」講演は、IT、営業、医療、保険、不動産、自治体、教育機関など、幅広い業界の方に選んでいただいております。

講演内容は、90分／120分／180分など、目的に応じてカスタマイズが可能です。

■年始特別企画のお知らせ

2026年1月中にお問い合わせくださった方へ、ビジネスに役立つ「伝え方の技術」をまとめた冊子をプレゼントしています。

すぐに講演の予定がない方も、お問い合わせいただいた方全員が対象です。

