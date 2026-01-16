湘南ベルマーレ所属選手が茅ヶ崎市芹沢の住宅ブランド「yado」を訪問

株式会社マッケンジーハウス

株式会社マッケンジーハウス（本社：神奈川県平塚市、代表取締役：大久保英二）は、

湘南ベルマーレとのユニフォームスポンサー契約更新に伴い、武田将平選手、鈴木雄斗選手、池田昌生選手による表敬訪問を受けました。

今回の表敬訪問は、当社が展開するブランド「yado（ヤド）」（神奈川県茅ヶ崎市芹沢）にて実施されました。 契約更新という節目に、改めて「向き合う時間」を株式会社マッケンジーハウスは、湘南エリアに根ざす企業として、住まいづくりにとどまらず、スポーツ・地域・暮らしをつなぐ取り組みを継続してきました。

湘南ベルマーレとのユニフォームスポンサー契約も、単なる広告協賛ではなく、地域とともにクラブを支え、未来をつくる関係性として位置づけています。

今回の表敬訪問は、その関係性が今シーズンも継続されることを確認する、静かで象徴的な機会となりました。

yadoは、住宅や宿泊施設といった用途に限定されない、

「泊まるように暮らす」として設計されています。

今回見学いただいたのは、思想の異なる2つの空間コンセプトです。

JP（Japan）

日本的な静けさや余白を大切にした空間

FI（Finland）

北欧思想を取り入れ、光と開放感で思考を整える空間

言葉ではなく、姿勢が共有された時間

当日は、多くの言葉が交わされる場ではありませんでしたが、

空間を丁寧に見つめ、静かに過ごされるその姿から、

シーズンに向けた集中と覚悟が自然と感じられる時間となりました。

プロスポーツの世界において、競技の外側でどのように心身や思考を整えるかは、日々のパフォーマンスを支える重要な要素です。

スポーツ・企業・地域がつながるこれからへ株式会社マッケンジーハウスは、今後も湘南ベルマーレとの連携を通じて、地域に根ざした企業としての役割を果たしてまいります。

ユニフォームスポンサーとして、クラブとともに歩み、街と人をつなぐ存在であり続けること。

今回の表敬訪問は、その意思を改めて共有する機会となりました。

■ 会社概要

株式会社マッケンジーハウス

所在地：神奈川県平塚市錦町2-16

事業内容：住宅事業、空間プロデュース、地域連携プロジェクト

URL：https://www.mackenzie.co.jp/