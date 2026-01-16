グローバルユニコーン創出を目指す「SusHi Tech Global 成長加速プログラム」運営事業者に採択

Plug and Play Japan株式会社

東京都は、持続可能な都市を高い技術力で実現するという理念「Sustainable High City Tech Tokyo (SusHi Tech Tokyo)」のもと、東京発ユニコーンの数を5年で10倍にすることを目指す「10×10×10のイノベーションビジョン」を掲げ、都から生まれるスタートアップのグローバルな飛躍を目指しています。この戦略に基づき、グロース期の有望なスタートアップを対象に、ユニコーン級の成長を加速させることを目的とした「SusHi Tech Global 成長加速プログラム（第1期）」（以下 本プログラム）が始動され、Plug and Play Japan 株式会社（以下 Plug and Play）が運営事業者として採択されたことを報告します。弊社は、都との連携のもと、最大2億円の公的資金サポートを伴うこの画期的なプログラムを通じて、東京から世界を牽引するスタートアップの創出に尽力してまいります。

【本プログラムについて】

本プログラムは、スタートアップのグローバル市場獲得によるスケールアップを目指す支援枠組みで、以下の3点の特徴を持っています。

申し込みサイト：

日本語：https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp/news/3

English：https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp/en/news/3(https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp/news/3)

1. 最大2億円の資金サポート

採択スタートアップ（第1期最大10社）に対し、各社のニーズに応じた個別伴走支援に加え、都から1件あたり最大2億円の資金サポートが提供されます。本資金サポートは、「グローバル」な「スケールアップ」につながるプロジェクトなどに対して提供される予定です。

2. 海外展開を基軸とした18ヶ月間の伴走支援

採択スタートアップに対して、Plug and Playと「多様な支援者」により、個社別に18ヶ月間、グローバル展開を基軸として、オーダーメイド型伴走支援を提供します。海外企業との協業支援や、海外VCからの資金調達などを通じて、世界のマーケットを切り拓いていくようなスタートアップを支援します。

3. Plug and Playの専門領域を活かした支援

Plug and Playの専門領域である４領域（モビリティ、ヘルスケア、エネルギー、次世代コンピューティング）に対しては、事業者の知見とグローバルネットワークを活かした支援を提供予定です。なお、募集領域はこの４領域に限られません。

【Plug and Playが牽引する体制】

本プログラムの運営実施者として、Plug and Playならではの強みを活かした体制を実行します。



1：数千を超えるスタートアップの支援実績を活かしたサポート体制

・2024年には年間2,200件以上のスタートアップのアクセラレーションを含む、世界有数の伴走実績を活かし、スタートアップをサポートします。

・なお、数多くのスタートアップと大企業の連携構築などで培った過去にはJETROの「J-StarX Local to Global Success Program 2024」など、官公庁から受託したスタートアップの海外進出支援プログラムを実施した実績を有し、期間中に資金調達や海外拠点設立に至ったケースも輩出しています。

2：世界60拠点によるスタートアップのグローバル展開への後押し体制

・世界60以上の拠点と550社以上の企業パートナーからなるネットワークによって、本プロジェクト採択スタートアップのグローバル展開を、「情報・人脈」「資金調達・投資家連携」の面から支えます。



3：各分野のトップランナーを巻き込んだ協働体制

・スタートアップのグローバル成長に必要な要素を多角的に補完するため、各分野におけるトップランナーである企業を「多様な支援者」として迎え入れ、今後もさらに支援者を増やすことも検討しながら、強固な協働体制を構築していきます。

- SBI Holdings USA, Inc.：シアトルで共同運営するアクセラレータプログラムとの連携や、グローバルネットワークを活用した海外VC・現地企業の紹介を行います。- BGV (Benhamou Global Ventures)：海外VCの視点での審査参画や有望SUへの投資検討、およびグローバルネットワークを活用した拠点拡張支援を行います。- フォースタートアップス株式会社：国内最大級のスタートアップ支援実績を基盤に、CxO・幹部層を中心とした採用支援および人材・組織強化に関する伴走型の支援を提供します。

Plug and Play Japanは、上記した強固な体制のもと、グローバルな視点と実績に基づいた支援で、サステナブルな社会の実現に挑む東京都発のスタートアップが世界の頂点を目指せるよう、尽力してまいります。

Plug and Play について

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームで、シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。私たちは、グローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向け、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化支援に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供し、同時にスタートアップ向けのアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用してさまざまな領域/業界のイノベーションの加速や、年間250社を超える世界のスタートアップへの投資を行っています。

Plug and Play Japan HP：http://japan.plugandplaytechcenter.com/

【Plug and Play Japan会社概要】

名称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０－８ 渋谷道玄坂東急ビル1F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL：http://japan.plugandplaytechcenter.com/

設立：2017年7月14日

Benhamou Global Ventures（BGV）について

BGVは、シリコンバレーに深いルーツを持ち、グローバルなEnterprise 5.0・AI技術イノベーションに独自に特化したクロスボーダーVCプラットフォームです。世界中のイノベーション拠点から企業を発掘し、シード段階からIPOまで、金融資本と人的資本を提供しています。メンローパーク、テルアビブ、パリ、バンガロールにオフィスを構え、米国、イスラエル、欧州、インド、そしてこれから日本の企業を代表するポートフォリオを通じて、クロスボーダー・ベンチャー投資モデルを展開するベンチャーキャピタルファンドです。

SBI Holdings USA, Inc.について

SBI Holdings USA, Inc.は、日本発の総合金融グループであるSBIホールディングスの米国拠点として、北米における投資・事業開発・パートナーシップ構築を推進しています。シリコンバレーおよびシアトルを中心に、AI・ロボティクス・バイオテックなど先端領域のスタートアップへの投資を行い、グローバルなイノベーション創出を支援しています。日本・アジアの大企業との連携を活かし、米国・日本間のクロスボーダー投資モデルを展開するベンチャー投資プラットフォームとして活動しています。

フォースタートアップス株式会社 について

フォースタートアップスは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュニティ形成・資金支援・出口支援等の企業成長を支える「成長産業支援プラットフォーム」構築を目指し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。