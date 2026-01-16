2026年4月開校：不登校から「本気の自立」をつくるキズキ高等学院【1/21（水）・無料オンライン説明会】

株式会社キズキ

2026年4月、株式会社キズキは、通信制高校「鹿島山北高等学校」と提携した通信制高校サポート校「キズキ高等学院」を開校します。

キズキ高等学院は、不登校を経験した生徒さん一人ひとりに向き合い、高校卒業をサポートするとともに、高校卒業の先まで見据えた「本気の自立」を支えます。

このたび、開校に先立ち、キズキ高等学院の理念・特徴・具体的なサポート内容をお伝えする無料のオンライン説明会を開催します。

説明会後には、教育企画室長による個別相談（任意）も実施します。ご本人・ご家庭それぞれのご状況やお悩みに、個別に向き合います。

高校卒業の先まで見据える「本気の自立」とは？～キズキ高等学院が大切にしている考え方～

キズキ高等学院が大切にしている「本気の自立」とは、単に高校を卒業することではありません。

卒業後の進路や生活まで見据えて、自分の力で未来を選び取れるようになることを意味します。

通信制高校生の学習・進路・生活を支えるサポート校とは

通信制高校サポート校とは、特定の通信制高校と提携し、そのカリキュラムに沿って学習・進路・生活面をサポートする民間の教育機関です。サポート校ごとに、独自のカリキュラムやサポート体制を持つことが特徴です。

キズキ高等学院は不登校経験者に特化。卒業だけではなく「本気の自立」を見据えて支えます

通信制高校から大学等へ進学する人は、年々増えています。2014年度には約6人に1人だった進学者は、2024年度には約4人に1人となりました。

通信制高校からの進学や、その先の自立は、十分に可能です。「通信制高校に行ったら将来がない」という心配は、必要ありません。

一方で、通信制高校生の約3.5人に1人が進路未定のまま卒業しています（全日制高校では、卒業後の進路未定は約23人に1人）。

この背景には、「通信制高校生は、学校との接点が少ないため、自分に合う進路や勉強法を見つけにくい」という課題が考えられます。

だからこそ、高校卒業後を見据え、「その生徒さん本人」に本気で向き合うサポートが必要です。

それを担うのが、サポート校です。キズキ高等学院では、学習・進路・生活のすべてを一体で支えます。

キズキ高等学院の2つの特徴

- 不登校経験者に特化したサポート- 高校卒業後まで見据えた「本気の自立」の実現

株式会社キズキは、キズキ共育塾・キズキプロ家庭教師などを通じて、14年間、不登校の当事者・経験者を支援してきました。延べ卒業生は約14,000人にのぼります。

キズキ高等学院では、そのノウハウを「サポート校」という形で、最大限に活かします。

説明会の実施日時・参加方法など

■タイトル：

キズキ高等学院開校説明会～不登校からの「本気の自立」をつくる～

■実施日時：

2026年1月21日（水）19時30分～20時15分

■実施方法：

オンライン（Googleミート）

■参加料金：

無料

■主な対象：

以下のうち、2026年4月に通信制高校への入学・転入・編入を検討されている方

- 不登校中の、または不登校を経験した、中学3年生～高校2年生のご本人さま・保護者さま- 不登校に伴う留年が決定している、高校3年生以上のご本人さま・保護者さま- 不登校に伴って高校を中退しているご本人さま・保護者さま- 不登校に伴って高校に進学していないご本人さま・保護者さま- 不登校経験があり、現在別の通信制高校やサポート校を利用しているご本人さま・保護者さま- 上記に類するご状況の、高等専門学校（高専）生や高等専修学校生のご本人さま・保護者さま

※保護者さまのみ、ご本人さまのみの参加も可能です。

※2026年4月以外の時期をご検討されている方は、個別にご相談いただけます。

※どの都道府県にお住まいの方もご参加いただけます。日本国外にお住まいの方は、個別にご相談いただけます。

■個別相談（任意）：

説明会後に、1組ずつ、無料の個別面談を承ります（希望者のみ。1時間。親子同席を推奨。保護者さまのみ・ご本人さまのみも可能）

■参加申し込みフォーム：

https://form.run/@20251223-kizuki-koto-gakuin

登壇者紹介

三浦凌（みうら・りょう）

キズキ高等学院教育企画室長。

大阪府出身。京都大学工学部建築学科卒業。

大学新卒で大手総合建設会社に入社し、プロジェクトマネジメント・現場統括を経験。

その後、総合教育会社へ転じ、学習塾の校舎運営・エリアマネジメント・新規事業の企画開発に携わる。

さらに、IT・DX領域のコンサルティング業務にも従事し、業務改善・標準化・組織マネジメントの支援を行うなど、多角的なキャリアを築いてきた。

株式会社キズキの掲げる「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンに強く共感し、入社。

現在は、不登校や、転校・学び直しを必要とする中学生・高校生に向けて、個別最適な支援を提供している。

得意分野：進路再設計／学び直し支援／生活リズム改善

キズキ高等学院からのメッセージ

キズキ高等学院は、これまでキズキが取り組んできた不登校支援・学び直し支援を、「サポート校」という形で実現するために生まれました。

キズキのサポート校だからできる学び・自立を提供します

キズキはこれまで、「どんな状況からでも、何度でもやり直せる社会をつくる」ために不登校支援・学び直し支援に取り組んできました。

キズキ高等学院は、その取り組みを「サポート校」という形で、さらに進化させた場所です。

サポート校だからこそできる、柔軟な学び。

キズキだからこそ提供できる、個別最適な支援。

目指すゴールは、単なる高校卒業や大学合格ではありません。

自分の力で未来を選び、切り開いていく。

それが、キズキ高等学院の考える「本気の自立」です。

ぜひ、説明会でお話しさせてください。

運営会社概要

- 会社名：株式会社キズキ- 所在地：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿EAST COURT 2階- 代表者：代表取締役 安田祐輔- 事業内容：不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など- キズキ高等学院：https://kizuki.or.jp/kizuki-koto-gakuin/- キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/- 不登校オンライン：https://futoko-online.jp/- 株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/