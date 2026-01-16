空前のオーディションブームにより追加講演決定！「ガルバト」プロデューサー 佐藤晴美氏が明かす「スター誕生の秘密」

RX Japan合同会社

近年、公開オーディション番組やSNS発の発掘企画が相次ぎ“オーディションブーム”が加速しています。中でもLDHが主催し、日本テレビで放送されたガールズグループオーディション番組『GIRLS BATTLE AUDITION - ガルバト』に象徴されるように、次世代アーティストを「企画×育成×発信」で磨き上げる動きがエンタメ業界全体で活況を呈しています。

こうした潮流を背景に、RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年1月21日（水）～23日（金）に幕張メッセで開催する日本最大級のライブ・エンターテイメントの展示会 「ライブ・エンターテイメント EXPO」 にて、ガルバトから誕生したCIRRAのプロデューサー・佐藤晴美氏が登壇するセッションを追加開催することを決定いたしました。

世界で通用するアーティストは、どう“生まれ”、どう“育つ”のか

アーティストの立場から考える次世代アーティストプロデュース論

【2026年1月21日（水）｜10:00 ～11:00】

昨今、ライブ・エンターテイメント業界では、世界で活躍できるアーティストの創出・育成への注目が高まっています。そうした中、オーディション番組からガールズグループ「CIRRA」をデビューさせ、自身もアーティストとして活動を続けてきた佐藤氏が登壇。本セッションでは、「CIRRA」開催の背景やプロデュースへの想いを軸に、アーティスト自らがプロデュースを手がけることの意義や、ヒットするアーティストをどのように生み、育てていくべきかについて語ります。

【その他 注目カンファレンス】（一部抜粋）

詳細を見る :https://biz.q-pass.jp/f/12006/live26/seminar_register#seminar109113●音楽フェスの未来を語る ～TOKYO ISLAND・氣志團万博・LuckyFesの挑戦～

【2026年1月21日（水）｜14:00 ～15:00】

FACT代表取締役の鹿野 淳氏、氣志團の綾小路 翔氏、BARKS 代表取締役社長のDJ DRAGON氏が登壇。SNS前提の設計、音楽以外の体験コンテンツの導入、熱中症対策などの安全運営、地域との協働まで、最前線の実践を具体例で語ります。

詳細を見る :https://biz.q-pass.jp/f/12006/live26/seminar_register#seminar109115●スポーツ×エンタテインメントで実現する持続可能なアリーナへ

【2026年1月21日（水）｜15:30 ～16:15】

共催：（一社）Entertainment Committee for STADIUM・ARENA

2026-27シーズンに始まるBリーグの改革「B.革新」は最終局面へ向かっています。B.PREMIERを目指す各クラブの新アリーナ開業が進み、建設から“より良い運営”のノウハウ重視へ移行、スポーツ×エンタメの収益モデル需要も高まっています。本講演では「世界一型破りなライブスポーツエンタメ」のビジョンと観戦体験の未来を起点に、TOYOTAアリーナ、エイベックスと共にマネタイズ・集客・持続可能な運営について語ります。

詳細を見る :https://biz.q-pass.jp/f/12006/live26/seminar_register#seminar109116

ほかにも多数のセッションを開催します。

ライブ・エンターテイメント EXPO カンファレンスの全セッションはこちら(https://biz.q-pass.jp/f/12006/live26/seminar_register)

<開催概要>

ライブ・エンターテイメント EXPO カンファレンス

（第13回 ライブ・エンターテイメント EXPO 内）

【併催展】第13回 イベント総合 EXPO／第4回 レジャー＆アミューズメント EXPO（AMLEX）

【会 期】2026年1月21日（水）～23日（金） 10：00～17：00

【会 場】幕張メッセ

【公式HP】https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp/conference/program2026_live.html

一般の来場登録はこちら(https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp/register.html)