モバイルアプリ広告プラットフォームを提供するadjoe、LINE Taiwanと戦略的提携を締結。日本では、LINE ヤフーの「LINE WALK」にサービス提供を開始。

adjoe GmbH

リワード広告（報酬型広告）の世界的リーディングプロバイダーであるモバイルアドテック企業adjoeは、アプリ用広告マネタイズソリューション「Playtime」を、台湾においてLINE Taiwan Limitedの「LINE」に、日本においてはLINEヤフー株式会社の「LINE WALK」に、提供を開始したことを発表いたします。

台湾市場での実績：3ヶ月で430万ポイントを配布

先行して実施された台湾市場では、人口の94％以上が利用するLINEエコシステムにadjoeの「Playtime」を提供。導入からわずか3ヶ月で430万ポイント以上のLINE POINTSをユーザーへ配布し、初月だけで4万件以上のゲームダウンロードを達成するという数値を記録しました。この成功は、adjoe独自の「遊びながら稼ぐ（Earn-as-you-play）」モデルが、ユーザーのエンゲージメントを飛躍的に高めることを実証しています。

日本市場への展開：「LINE WALK」との連携による新たな価値創造

adjoeは日本国内においても、「LINE WALK」に2025年11月より「Playtime」を提供しています。さらに「LINE WALK」の台湾向けアプリである「LINE散步趣」と2025年12月より初期パートナーとして連携することができました。

- 実装内容： 日本国内の「LINE WALK」ユーザーは、adjoeの提供するオファーウォール「Playtime」を通じて、新しいモバイルゲームの発見や、ゲームプレイに応じた段階的なリワード獲得が可能になります。- 日本独自の体験：健康管理とゲーミフィケーションを掛け合わせた「LINE WALK」のユーザー体験を、adjoeの広告マネタイズソリューション「Playtime」が持つ高いエンゲージメント技術で支援。 日々の活動の中で、より楽しく、より価値のある報酬体験を提供します。- 信頼と安全： 本連携では、GDPR（EU一般データ保護規則）などの国際的なプライバシー基準を全面的に遵守し、高度な行動追跡技術によって正確かつ即時的な報酬配布を実現しています。adjoeアジア太平洋地域収益担当VP Eileen Kengのコメント

LINEとの連携は、adjoeのアジア太平洋地域における拡大において極めて重要なマイルストーンです。台湾での目覚ましい成果は、ゲーミフィケーションによるエンゲージメントが、ユーザー、開発者、そしてブランドにとって持続可能な価値を創出できることを証明しました。 日本の「LINE WALK」との提携を通じ、この革新的な体験を日本の多くのユーザーに届け、モバイル広告市場に新たなスタンダードを確立できることを確信しています。

今後の展望

adjoeは今後もLINEとの連携を深化させ、コンテンツの拡充やパーソナライズされた報酬体験の導入、また、LINEのその他サービスでの「Playtime」の活用に関しても協議し進めてまいります。

adjoeと「Playtime」について

adjoe GmbHは、アプリのマネタイズとエンゲージメント強化を同時に実現をするソリューション「Playtime」を提供しています。「Playtime」は、アプリ内にシームレスに組み込まれ、ユーザーは厳選された人気のアプリゲームカタログから興味のあるタイトルを選択し、プレイに応じて報酬を獲得できる仕組みです。adjoeは、世界中の1,000を超えるゲームと提携し、年間6億人のモバイルユーザーとの繋がりを実現し、急成長しています。

adjoeは、AppsFlyerのパフォーマンスインデックス2025年版(https://adjoe.io/ja/news-insights/adjoe-recognized-as-a-top-performer-in-appsflyers-performance-index-2025-edition/)において、トップ・パフォーマーに認定されています。

（サービス詳細：https://adjoe.io/ja/solutions/advertise-your-app/playtime/）