最大9,000円分を無料で！オンライン英会話レッスン3回分を無料提供する「新春特大モニターキャンペーン」を本日開始！

株式会社スモールブリッジ

世界140カ国以上の生徒と92カ国以上の講師をつなぐ日本最大級のオンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年1月、英会話学習をスタートしたい方を対象に、最大3回分のオンライン英会話レッスンを無料提供する「特大モニターキャンペーン」を実施いたします。

日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」の無料モニターキャンペーン

オンライン英会話レッスン最大3回分を無料提供する「新春特大モニターキャンペーン」

モニターに当選すると、人気のオンライン英語レッスンを無料で2レッスンお試しいただけます！さらに、レッスン受講後に口コミを書いていただくと、もう1レッスン分プレゼントするモニターキャンペーンです。

詳細を見る :https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/language/english/jan2026/?lang=ja

【本キャンペーンの背景と目的】

新年を迎え「今年こそ英会話をマスターしたい」という意欲が高まる中、カフェトークでは自分にぴったりの講師を見つけていただくため、受講後のフィードバック（口コミ）投稿を条件に、最大3回無料でオンライン英会話レッスンが受講できる無料モニター制度を期間限定で提供します。

【キャンペーンの3つの魅力】- 最大3回の無料レッスン：モニターに選ばれると、3,000ポイント*までのお好きなオンライン英会話レッスンを2回受講可能、その後口コミを投稿することでもう1回無料で試せるチケットをプレゼント。気になる講師を複数試せる、年に数回の特大チャンスです。- 世界中の多様な講師陣から選べる：ネイティブ講師はもちろん、日本語で相談できるバイリンガル講師や、ビジネス英語・試験対策のプロなど、92カ国以上の多彩な講師陣からライフスタイルに合うレッスンを選べます。- マンツーマンだから叶う「自分専用」の学習：画一的なカリキュラムではなく、自分のレベルや目的に合わせたオーダーメイドのレッスンを、通学不要・24時間お好きなお時間を選んで受講可能です。*1ポイント=1円（税別）【キャンペーン概要】

期間： 2026年1月15日～1月21日

対象者： 期間中にキャンペーンページよりエントリーしたカフェトーク会員様

特典： モニター当選者全員に3,000ポイントまでの英会話レッスンに利用できる無料チケットを2枚プレゼント、その後の口コミ投稿で、もう1枚無料チケットプレゼント

詳細ページ： https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/language/english/jan2026/?lang=ja

詳細を見る :https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/language/english/jan2026/?lang=ja

オンライン英語レッスンへの約20万件の口コミで93%が満点の星5を投稿

カフェトークでは現在6804種類の英語・英会話レッスンが提供され、年間約10万件の英語レッスンが実施されています。

英語講師数は1010人、うち日本人講師が212名います。

2026年1月計測時点で、過去任意で送信された英語レッスンへの口コミで、93.２％が満足度最高の星5点を選んで送信されました。

幼児向け英語レッスンから、小学生、中学生向け、大人の趣味やビジネス英語などさまざまな年代、シーン、目的に合う英語レッスンが揃っています。

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com