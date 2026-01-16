【出展企業募集】米国展示会 「Bar & Restaurant Expo 2026」内『Japan Food Village -Ramen ＆ Izakaya Street-』出展 １/30(金)〆

株式会社エスピー・リング東京

2026年3月、米国ラスベガスにて開催される「Bar and Restaurant Expo 2026」は、例年5万人以上が来場する全米最大級の飲食・食品業界展示会です。本展示会では、主催者との全面タイアップにより、日本食・日本ブランドに特化した「日本食プロモーションブース」を設置し、出展企業を募集します。BtoB・BtoC双方の来場者に向けて、商品提案からテストマーケティングまでを行える本展示会は、米系バイヤーとの新たな出会いや、米国市場開拓の貴重な機会となります。

■ 展示会について

【開催概要】

名称：Bar & Restaurant Expo 2026

開催期間： 2026年3月24日(火) ～ 2026年3月25日(水)

会場：米国/ラスベガス・Las Vegas Convention Center

主催：Questex LLC

公式ウェブサイト：https://www.barandrestaurantexpo.com/

上記展示会内にてSPR-USA事務局による日本食・日本の製品プロモーションをメインとしたブース

「Japan Food Village -Ramen ＆ Izakaya Street-」 を設置

■ 出展募集概要

現在、以下の企業様からの出展を募集しております。

- 米国市場、または海外市場での販路拡大を目指す日本食・日本産食品、飲料、酒類等の食品関連企業- 海外需要に適した商品・サービスを保有する企業- 新商品プロモーションや現地状況の市場検証を希望する企業

◇ 出展メリット：

1万人以上の米系バイヤーへ商品をPRできる、最大級の機会

共同出展によりスペースの効率化・コストセーブが可能

出展費支払い代行＆日本語サポート 等

◇ 申込期限：2026年１月30日(金)

◇ 出展申込リンク：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYDiw0x2nYF9hpPIjLd0d1YURsOeToiJvqRPtSXQtJ16Hw_w/viewform?usp=sharing&ouid=114233664798390045604(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYDiw0x2nYF9hpPIjLd0d1YURsOeToiJvqRPtSXQtJ16Hw_w/viewform?usp=sharing&ouid=114233664798390045604)

ご興味のある企業様は、お気軽に事務局まで資料請求・お問い合わせください。

■ 関連イベントのご案内

米国・ホノルルにて開催される「Honolulu Festival 2026」では、日本の食品・文化をプロモーションする機会として、『Japanese Food Fest Area』への出展企業様も募集しております。

多くの来場者が見込まれ、日本食や食品関連商材を現地で直接紹介できる機会となります。

本イベントにご興味をお持ちの企業様、資料請求をご希望の方は、事務局までお気軽にお問合せください。

【開催概要】

名称：Honolulu Festival 2026 - Japanese Food Fest Area

開催期間：2026年3月14日(土)～3月15日(日)

会場：米国/ホノルル・Hawaii Convention Center Hall 3

募集締切：2026年2月6日（金）

公式ウェブサイト：https://www.honolulufestival.com/ja/

■ お問い合わせ

SPR-USA事務局

担当：ステファニー（米国）、蕭・広瀬（東京）

E-mail : info@spr-usa.com