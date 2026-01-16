NEXXとMILESEUMが業務提携。日本・韓国の美容医療・美容領域における「グローバル体験データ」を基軸とした海外進出支援を加速。

株式会社NEXX

美容・美容医療領域におけるAIプロダクト開発を展開する株式会社NEXX（本社：東京都港区、代表取締役：高原知哉、以下NEXX）と、グローバルビジネス戦略の構築・支援を行うMILESEUM株式会社(本社:大韓民国ソウル、代表取締役:BAE、DONG-CHUL、以下MILESEUM）は、韓国および日本の美容領域におけるグローバルビジネス展開を加速させることを目的とした業務提携を締結いたしました。

本提携により、両社が持つ日韓の強固なビジネスネットワークとマーケティング知見を融合し、両国企業の相互進出およびグローバル市場でのブランド価値最大化を支援してまいります。

■業務提携の具体的な内容

- 日韓美容企業の相互市場進出支援韓国ブランドの日本進出、および日本ブランドの韓国・グローバル進出における戦略立案・現地マーケティングの提供。- 体験データを活用したマーケティングソリューションの共同開発NEXXのAI・データ解析技術とMILESEUMの戦略的知見を掛け合わせた、独自のグローバル進出パッケージの展開。- グローバル美容コミュニティの構築日韓のインフルエンサーやユーザーを繋ぎ、国境を越えた「体験の連鎖」を生むコミュニティ運営。

■各社代表コメント

株式会社NEXX 代表取締役 高原 知哉

「NEXXは日本発の『Global Experience Data Company』を目指しています。グローバル戦略のプロフェッショナルであるMILESEUM社との提携は、我々の持つ体験データの価値を世界規模に拡張する大きな一歩です。日韓の美容領域を繋ぎ、新たなスタンダードを創出してまいります。」

MILESEUM株式会社 代表取締役 BAE, DONG-CHUL

「美容領域において先進的なプロダクトを展開するNEXX社と協力できることを大変嬉しく思います。MILESEUMが培ってきたグローバルビジネスの戦略的知見と、NEXXのテクノロジー・コミュニティ力を融合させることで、韓国と日本企業が世界で勝つための最強のパートナーシップを築けると確信しています。」

■会社概要

株式会社NEXX

NEXXは「体験を資産化し、循環させる」をミッションに、美容医療領域におけるAIプロダクトを展開するスタートアップです。

- 所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 15F- 代表者：代表取締役 高原 知哉- URL ：https://nexx-inc.jp/MILESEUM（BDC）

MILESEUM株式会社は、グローバルビジネス戦略家であるBAE, DONG CHUL氏によって設立された、企業のグローバル進出およびビジネス構築を支援するプラットフォームです。

