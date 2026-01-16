フェムテック北海道が株式会社LIFEMと業務提携締結

一般社団法人フェムテック北海道

フェムテック北海道(所在地：北海道札幌市、代表理事：国井 美佐)は、株式会社LIFEM(エムティーアイグループおよび丸紅グループ、所在地：東京都新宿区、代表取締役：菅原 誠太郎、以下「LIFEM」)と、相互の事業発展と社会におけるウェルネス向上の促進を目的とした業務提携を結びました。

月経や妊活、更年期など女性のライフステージに伴う健康課題は、働き方やキャリア形成に影響を与える一方で、職場では十分に理解されにくい実情があります。その結果、不調や悩みを抱えても相談できず、個人の我慢に委ねられることも少なくありませんでした。

こうした課題を個人の問題ではなく、職場全体で支えるべき課題と捉える社会の実現を目指し、本提携に至りました。今後はフェムテック北海道のネットワークを活かして、LIFEMが提供する法人向けサービス「ルナルナ オフィス」を北海道内の企業へ展開し、女性の健康課題に関する正しい知識や職場で活用できる具体的な支援策を広く届けていきます。

提携内容

・フェムテック北海道のネットワークを通じて、LIFEMが有するフェムテック・ヘルスケア分野のサービスおよび専門的な知見を道内企業へ届けることで、企業側には実践的な選択肢を提供するとともに、地域に根差したフェムテックの活動認知や普及機会を創出します

・道内企業や協賛先に対し企業の具体的な取り組みを後押しする中でフェムテック北海道は認知活動の幅を広げ、LIFEMは現場の声を反映したサービス展開につなげていきます

・女性の健康課題に関するセミナーの開催や、働く女性や周囲の方々(上司・同僚・家族など)に向けた情報発信を両者が連携して行うことで、理解促進から行動につながる啓発活動を推進し、フェムテックの社会的認知向上を目指します。

株式会社LIFEM 代表取締役 菅原 誠太郎 氏コメント

私たちが最終的に目指すのは、女性のみならず「誰もが働きやすい社会の実現」です。女性特有の健康課題に関するリテラシーが高まることで、職場の心理的安全性やコミュニケーションが加速され、働きやすい職場環境づくりや、持続的成長、従業員やその家族からも応援・評価される会社への進化に繋がると考えます。本連携でより多くの道内の働く女性や周囲の皆様をご支援できれば幸いです。

フェムテック北海道 代表理事 国井 美佐コメント

女性の健康課題は、本人だけが抱え込むものではなく、職場や社会全体で理解し合い、支えていくことが大切だと考えています。今回の提携を通じて、道内企業へ実践的なフェムテック・ヘルスケアの選択肢を届けることで、健康課題について安心して相談できる環境づくりにつなげていきたいと思います。一人ひとりが自分らしく働き続けられる社会の実現に少しでも貢献していきたいと考えます。

ルナルナ オフィスについて

オンライン診療サービス「ルナルナ オンライン診療」を活用し、企業で働く従業員の健康課題改善から効果検証までを一気通貫でサポートする法人向けサービス。女性向けには、月経やPMSの症状から、妊娠や不妊、更年期症状に関するセミナーや産婦人科医への相談、男性向けには、男性更年期に関するセミナーや泌尿器科医への相談の機会を提供しています。

フェムテック北海道について

所在地

◆フェムテック北海道

〒064-0824

北海道札幌市中央区北4条西25丁目2番8号 502

代表理事 国井 美佐

https://femtech-hokkaido.jp/

◆株式会社LIFEM

〒163-1435

東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー35F

代表取締役 菅原 誠太郎

https://lifem.co.jp/