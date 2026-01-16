【1/30(金) 16:00～17:30】教育関係者向けウェビナー開催！未来の英語教育・国際理解教育について

一般社団法人HelloWorld

非営利型一般社団法人HelloWorld（所在地：沖縄県沖縄市、代表理事：野中 光・冨田 啓輔）は、2026年1月30日（金）に、「未来の英語教育・国際理解教育について」をテーマにした教育関係者向けセミナーをオンライン（Zoom）で開催いたします。

セミナー開催の背景

英語教育は今、大きな変革期を迎えています。中央教育審議会・教育課程部会の外国語ワーキンググループにおいては、学習指導要領の改訂に向けた議論が進められており、「外国語を学ぶ意義そのもの」が問われています。

こうした流れを受け、一般社団法人HelloWorldでは英語教育の新たなあり方について考えるための連続セミナーを、同外国語ワーキンググループの委員でもある細田眞由美氏と共に開催しています。

細田氏は、英語教育実施状況調査にて6年連続日本一であるさいたま市の前教育長であり、学校教育の現場から変革を起こしてきた実績と深い知見をお持ちです。本セミナーではそんな細田氏に、学習指導要領改訂に向けた議論の最新情報を踏まえた「英語教育の未来」についてお話しいただきます。

併せて、当法人が連携するHelloWorld株式会社より共同代表の野中氏が登壇し、学習指導要領改訂を見据えた新たな英語教育・国際理解教育のあり方についても紹介します。

開催概要

アジェンダ

登壇者

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155476/table/14_1_2a59b002817e3002f971b88a44f73287.jpg?v=202601161021 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/155476/table/14_2_7118e0d78fdfa03ddad56ccd2aff60d1.jpg?v=202601161021 ]

細田 眞由美 氏

前さいたま市教育長、兵庫教育大学客員教授

野中 光 氏

HelloWorld株式会社 代表取締役 Co-CEO

＜団体概要＞

団体名 ：一般社団法人HelloWorld

代表者 ：野中 光・冨田 啓輔

所在地 ：沖縄県沖縄市中央1-7-8

設立 ：2023年10月

活動内容：まちなか留学基金の運営、企業/団体等とのコラボレーションによる子どもたちへの支援、国際交流や多文化理解等に関する調査・研究の実施（IntEx研究所）など

URL ： https://hello-world.education/