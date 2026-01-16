植物が●万円！？なのに部屋は鉢だらけ。20～40代の園芸・ガーデニング“あるある出費”調査

Song合同会社

自宅で楽しめる趣味として人気の園芸・ガーデニング。しかし、育てるジャンルによって出費の傾向は大きく異なります。 Song合同会社は、直近12か月に園芸・ガーデニング関連の支出がある20～40代を対象に、 「育て方別の“あるある出費”」を調査。 ガーデニング・花、ビザールプランツ（珍奇植物）、家庭菜園の3タイプを比較し、 支出構造の違いと家計への影響を明らかにしました。

調査概要

年間いくら使った？“あるある出費”の実態

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157151/table/20_1_5af597f4c6791951822ffcea39d1b3ca.jpg?v=202601161021 ]

年間支出の全体平均は\58,400、中央値は\46,000。 モデル別に見ると、 ガーデニング・花は\49,600、 ビザールプランツは\160,000、 家庭菜園は\55,300と、 珍奇植物派が最も高額となりました。

月次の内訳では、固定費（培養土の定期購入・水道/電気）が月平均\2,100、 変動費（苗・鉢・資材など）が月平均\3,000。 特にビザールプランツ層では、春・秋の購入ピークに\10,000超/月が発生するケースも目立ちました。

いわゆる“鉢だらけ現象”--つまり 植物を買い足しすぎて、部屋や庭が植物であふれてしまう状態は、 全体の62％が経験していました。

費目別の内訳と“見えないコスト”

- S.K., 31, 事務：「可愛い植物を見つけるたびに連れて帰っていたら、 いつの間にか部屋が植物だらけになりました」- T.M., 38, 会社員：「家庭菜園で苗を増やしすぎて、置き場所に困るほどに」- R.N., 27, デザイナー：「アガベにハマってから、 高級な株でもつい買ってしまい、生活面で節約をしています」

主要費目の年間平均は以下の通りです。 苗・球根\12,800／鉢・プランター\9,600／培養土・堆肥・マルチ\8,200／ 肥料・活力剤\5,400／病害虫対策\4,300／支柱・防草\3,900／ 散水・水道代\3,100／電気（育成灯・タイマー）\2,600／ 工具・メンテ\3,500／処分費\1,000。

特にビザールプランツ 園芸モデルでは、 アガベや塊根植物といった高級品種の存在が支出を押し上げています。 調査では、これら珍奇植物の1株あたりの相場は数千円～数万円と認識されており、 コレクション性の高さから1回の購入単価が高くなりがちです。 さらに、室内育成の流行により植物用LEDライトを導入する人が増加。 その結果、電気代が月平均+\800、年間で+\9,600上乗せされるケースも確認されました。

見逃されがちな失敗コストは全体の57％が経験し、 枯死・根詰まり・徒長・害虫被害などによる平均損失額は\7,400/年です。

節約しながら映える庭に-実践テクと効果

モデル別・年間シミュレーション（\/年）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157151/table/20_2_2ec267e2c3bd569b7e72a701f99b3e7c.jpg?v=202601161021 ]- K.H., 34, 営業：「塊根植物を枯らすと購入費用を思い出し一層ショックを受けてしまいます」- M.S., 41, パート：「家庭菜園は失敗もありますが、収穫できると食費が月\2,000ほど浮きます」- Y.T., 29, エンジニア：「LEDライト導入後、電気代が上がりましたが、成長が安定しました」

節約と満足度を両立する実践テクでは、以下の取り組みで年間節約率が改善しました。

- 再生栽培・株分け・挿し木：▲18％- 土のリサイクル：▲12％- 共同購入・量り売り：▲10％- 中古/リユース鉢：▲9％- 雨水タンク・自動潅水：▲7％“買ってよかった”資材 Top5- 防虫ネット- 培養土（高通気タイプ）- 植物用LEDライト- 自動潅水・点灯タイマー- 粒状肥料“後悔アイテム” Top5- 使いづらい鉢- 用途不明の園芸グッズ- 過剰な装飾用小物- 安価すぎる培養土- 使い切れない大量肥料

季節別の予算配分テンプレは、春40％／夏25％／秋30％／冬5％が目安。 年間予算上限を\60,000に設定すると、衝動買いの抑制に効果がありました。

まとめ

- A.O., 35, 教員：「株分けを始めてから苗代が半分以下に」- N.K., 42, 自営業：「土をシェアするだけで、出費が年\3,000減りました」- J.S., 28, 企画：「予算を決めたら“つい買い”が激減しました」

園芸・ガーデニングの出費は、育てるジャンルによってコスト構造が大きく異なることが分かりました。 特にビザールプランツでは、高級品種と室内育成設備の導入で初期費用＋電気代が家計を押し上げます。

一方で、再生栽培や共同購入などの工夫により、どのモデルでも10～20％の節約余地があります。 “鉢だらけ”を楽しみつつ、年間予算の見える化と費目別の最適化で、 ガーデニングをより賢く、より満足度の高い趣味へとアップデートしていきましょう。