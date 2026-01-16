【本日1/16受付開始】東京都 カスタマーハラスメント防止対策推進事業 「訪問場面におけるカスタマーハラスメントの対応策」セミナー2月13日開催

一般社団法人日本ハラスメントリスク管理協会

東京都 カスタマーハラスメント防止対策推進事業において、企業や団体におけるカスタマーハラスメント（カスハラ）への理解と具体的な対応力の向上を目的としたセミナーを開催します。第５回目となる今回は実践編３回目として、訪問場面におけるカスタマーハラスメントの対応の内容です。本セミナーには、一般社団法人日本ハラスメントリスク管理協会の山郷 政史が登壇いたします。本日1月16日より参加申し込みの受付を開始しました。ぜひご参加ください。

セミナー開催概要

開催日：2026年2月13日（金）14:00～16:00

申込受付期間：2026年1月16日（金）～ 2月9日（月）

開催形式：オンラインライブ配信（後日アーカイブ配信予定）

参加費：無料

申込リンク：

https://0a789475.form.kintoneapp.com/public/fbf183681c29c961fe03640f5db7ed87bb820e6846d77c19b5dfdd504dbde6e6

※セミナー詳細は下記をご確認ください

https://www.customer-harassment-taisaku.metro.tokyo.lg.jp/seminar/

セミナータイトル「＜実践編３.＞訪問場面におけるカスタマーハラスメントの対応策」

セミナー内容

本セミナーでは、訪問時におけるカスタマーハラスメントの特徴や実態への理解を深めるとともに、未然の防止から初期対応、発生後の対応まで、現場で活用できる具体的な対応方法や実務上のポイントを体系的に学びます。後半では、訪問販売業界の団体を招き、カスハラの現状や具体事例の共有を通じて、組織として取り組むべき対策や支援体制のあり方について理解を深めます。

主なテーマ

- 訪問場面におけるカスハラの特徴- カスハラ対応の基本姿勢と対応法- 訪問場面におけるカスハラを防ぐためのポイント- 事例紹介１.訪問販売業界の現状・取組・展望２.現場のカスハラ事例と対応方法- Q&Aセッション

登壇講師

一般社団法人日本ハラスメントリスク管理協会について

- 山郷 政史（一般社団法人日本ハラスメントリスク管理協会 認定講師）訪問介護の現場を経験した後、教育研修団体に入社。講師として全国で登壇する。2013年より人材サービス系企業にて外販向け研修サービスの新規開発に関わる。対面・オンライン・動画研修のブレンデッドラーニングの提供を通して人材育成を支援。2025年に株式会社SIHMを設立。「話し方で、人と企業を明るくする」をミッションに全国の研修に登壇するとともに、研修講師の育成等を行っている。累計登壇は約1,200回、延べ受講者数は約80,000人。- 小田井 正樹（公益社団法人日本訪問販売協会 理事・事務局長）

当協会はこれまでに企業・団体向けにハラスメント研修・講演を2000社以上に提供しており、業種・規模を問わず、現場に即した支援を行ってまいりました。セミナー登壇だけでなくや、社内の状況に応じた個別研修や制度設計支援も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

一般社団法人日本ハラスメントリスク管理協会

代表者：代表理事 金井絵理

所在地：東京都千代田区九段南一丁目５番６号 りそな九段ビル５F

公式HP：https://harassment-rma.jp/

主な事業：各種ハラスメント防止研修の実施・講師・相談員の養成 等



