Boomi、「DX&AI Forum 東京 2026 冬」に出展

ブーミー株式会社

Boomi株式会社（所在地：東京都渋谷区／代表取締役社長 CEO：河野 英太郎／以下、Boomi）は、2026年1月30日（金）13:00～18:50に東京ミッドタウンホール（六本木）で開催される、SBクリエイティブ株式会社（ビジネス＋IT）主催「DX&AI Forum 東京 2026 冬 AXで人とAIが協調する世界へ、日本再成長のためのAIデジタル戦略」に出展いたします。また、同日13:45～14:15に、A2にて「マルチクラウドとレガシーの間にある“断絶”を埋める?DXとAIを加速させるBoomi」をテーマに、Boomi システムエンジニアリング本部 システムエンジニア 只野 一樹が企業講演を行います。本イベントは、講演含め参加費は無料で事前登録制となります。

◼︎ Boomiの出展概要

Boomiの出展ブースでは、企業内外に散在するデータをつなぎ生成AIを効果的・効率的に最大限活用するためのAI駆動型プラットフォーム「Boomi Enterprise Platform」を紹介いたします。「Boomi Enterprise Platform」は、高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載したワンプラットフォームであり、組織のデータ、アプリケーション、システムを迅速かつシンプルに連携し、革新的な俊敏性、自動化、インテリジェンスを実現し、業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。ブースでは、実際の操作画面を用いたデモンストレーションを通じて、業務プロセスの効率化や自動化の具体例をご紹介予定です。AI活用や業務自動化にご関心のある方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

◼︎ Boomi企業講演概要

日本企業の多くは、オンプレレガシーとクラウドが混在し、システム間の“断絶”がDXやAI活用を妨げています。Boomiは、複雑なハイブリッド環境でも迅速に接続・統合できるプラットフォームとして、データをAIが使える形に整備し、業務プロセスの自動化を実現します。本セッションでは、マルチクラウド/レガシー混在環境でAIを活用するための要件と、Boomiが提供する統合基盤戦略をご紹介します。

タイトル：「マルチクラウドとレガシーの間にある“断絶”を埋める?DXとAIを加速させるBoomi」

日時：2026年1月30日（金）13:45～14:15

場所：A2

登壇者：

Boomi株式会社

システムエンジニアリング本部

システムエンジニア

只野 一樹

日系企業にてエンジニアからキャリアをスタートし、PdMも経験。その後、外資IT企業数社でプリセールスエンジニアとしての製造業、金融業、人材業をはじめ多くの業界のお客様をご支援。現在はBoomiでプリセールスエンジニアとして活動。

◼︎ イベント開催概要

名称：DX&AI Forum 東京 2026 冬

AXで人とAIが協調する世界へ、日本再成長のためのAIデジタル戦略

日時：2026年1月30日(金) 13:00～18:50

会場：東京ミッドタウンホール（六本木）［会場地図(https://www.tokyo-midtown.com/jp/facilities/hall/access/)］

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-1

受講料：無料（事前登録制(https://www.sbbit.jp/enquete/enqueteForm/31848?eventId=86634)）

主催：SBクリエイティブ株式会社（ビジネス＋IT）

※当日のプログラムについては、公式イベントサイト(https://www.sbbit.jp/eventinfo/86634)をご確認ください。

◼︎ Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で25,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1－18－18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

公式SNS：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan)｜Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/)｜YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

