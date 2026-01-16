門真市×DMM 地方創生　第一期魅力発信チーム始動！

門真市

門真市は、合同会社DMM.comとの協働でシティプロモーション推進事業の一環として、門真市の魅力を発信する「魅力発信チーム」の活動を開始します。魅力発信チームメンバーは選考を通過した10名と、門真市と連携協定を締結している摂南大学、大阪国際大学の学生を加えた多様なメンバーで活動していきます。活動の開始としてキックオフミーティングを実施します。

◆開催概要

日時：令和８(2026)年１月31日（土）午後１時～５時（予定）

会場：門真市役所 本館２階 大会議室

内容：魅力発見ワークショップ、知的財産等に関する簡易研修、SNS投稿制作ワークショップなど

※冒頭に写真撮影時間、職員への質問時間を設けますので、冒頭のみの撮影でも問題ございません。

◆魅力発信チームについて

門真市の魅力をInstagramで発信する市民PRチームです。門真市のまだ知られていない魅力を再発見し、広く発信することで、市内外の方に門真市を認知していただき、実際に訪れてもらうこと（移住・定住の促進も含む）をめざしています。また、この活動そのものが、門真市の新たな魅力となることも目標の一つです。門真市民や門真が好きな人だからこそ知っている、ひと・お店・イベント・風景・モノなど、リアルなまちの魅力を発信していきます。

◆今後のスケジュール

２月下旬頃より門真市魅力発信専用Instagramアカウントにて、魅力発信チームが取材・撮影・制作した内容の投稿を開始します。

◆備考

当日取材いただける場合は、１月23日（金）までにお問い合わせ先までご連絡ください。