【調査レポート】埼玉県20代300人以上に聞いた就活の本音

埼玉県内の若手採用を支援する株式会社シンミドウは、2026年1月に、埼玉県にゆかりのある学生および社会人を対象とした「就活意識調査2026」を実施いたしました。

若年層の採用において「給与」「勤務地」「自分らしさ」への価値観がどう変化しているのか。埼玉県内の大学に通う学生や県内在住の20代の方から、就職活動における本音を抽出した全28ページの調査レポートを公開いたします。



■ 調査の背景

埼玉県内の中小企業では「若手の採用が難しい」という悩みが年々深まっています。 しかし、いざ採用活動をしようとしても、「今の学生は、結局何で会社を選んでいるのか」「埼玉で働きたい学生って、本当にいるのか」 といった、ターゲットとなる若者の「本音」が見えにくいのが実情です。

そこで今回、大学1～2年生を中心とした「低学年層」の意識を調査し、就活が本格化する前の早い段階から彼らが何を考え、何を不安に思っているのかを可視化することで、地元企業の皆様がより確実に若手へアプローチできる採用戦略を立てるヒントにしていただきたいと考えています。

■ 本調査での質問項目（一部抜粋）

本レポートでは、採用戦略のヒントとなる以下の項目を含む、多角的なアンケートを実施しました。

・現在の就職活動の状況は？（インターン参加状況や意識の差）

・志望する業界や職種、その理由は？

・理想の勤務地はどこか？（東京都内 vs 埼玉県内）

・服装・髪型の自由度やテレワークの有無は志望度に影響するか？



■ 調査結果グラフ（一部紹介）

Q. 将来の「勤務地」について、ご希望に近いものはどれですか？

調査の結果、東京都内での勤務を希望する学生が一定数いる一方で、「実家から通いたい」「慣れ親しんだ地元で働きたい」という理由から、埼玉県内での勤務を理想とする声も根強く、居住地と勤務地の相関関係が浮き彫りになりました。

Q. 「残業」や「休日」について、本音に近いのはどれですか?

Q. 企業選びで「これだけは譲れない」最優先の条件は何ですか?

■ 調査概要

調査名称： 埼玉県 就活意識調査2026 ～地元が埼玉の二十歳世代のリアルな声～

調査対象： 学生（大学生・短大・専門学校生）290件、社会人28件

有効回答数： 318件

調査期間： 2026年1月

調査方法： 独自アンケート調査

