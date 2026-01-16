株式会社D2C、CARTA HOLDINGSの完全子会社へ～新経営体制のもと、両社の連携を強化し事業成長を加速～

株式会社D2C

株式会社D2C（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡 勇基、以下 D2C）は、2026年1月16日付で、株式会社CARTA HOLDINGS（以下 CARTA HD）の完全子会社となりましたことをお知らせいたします。

これは、株式会社NTTドコモ（以下「ドコモ」）および株式会社電通グループと、CARTA HDとの業務資本提携に向けた一連の取引によるものです。

1. CARTA HDのドコモ連結子会社化（2026年1月15日付）

CARTA HDは、ドコモおよび電通グループとの提携プロセスの一環として、株式分割および株式会社電通グループからの自己株式取得を実施しました。これにより、2026年1月15日時点でドコモのCARTA HD株式保有割合が50％を超え、CARTA HDはドコモの連結子会社となりました。

2. D2Cの完全子会社化（2026年1月16日付）

CARTA HDのドコモの連結子会社化に続く手続きとして、本日2026年1月16日付で株式交換を実施いたしました。これにより、CARTA HDがD2Cの全株式を取得し、D2CはCARTA HDの完全子会社となりました。

今後は、CARTA HDの完全子会社として同社との連携を一段と強化し、新たなシナジーを創出することで、D2Cのさらなる事業成長、ならびに引き続きドコモグループ全体の成長を目指してまいります。

株式会社D2Cについて

2000年6月1日、株式会社NTTドコモ、株式会社電通、株式会社NTTアドの3社合弁で設立。D2Cでは主にNTTドコモが保有するデータを起点とした広告マーケティングソリューションの企画開発事業を展開。また、戦略立案からメディアプランニング、データ活用、クリエイティブ、CXなど、デジタル領域を中心に幅広いマーケティング支援を展開しています。

URL：https://www.d2c.co.jp/

代 表 者 ｜ 代表取締役社長 岡 勇基

設立年月日 ｜ 2000年6月1日

本社所在地 ｜ 〒105-7314 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング