IFSとNEC、経済安全保障に応える日本市場向けクラウドサービスと産業用AIで基幹産業のDXを加速

IFS AB（本社：スウェーデン・リンショーピング、CEO：マーク・モファット、以下 IFS）と日本電気株式会社（本社：東京都港区、取締役 代表取締役社長 兼 CEO：森田隆之、以下NEC）は、日本の基幹産業が直面する課題に対応し、AIを活用したDXの基盤となる基幹システムのモダナイゼーションを促進するため、日本市場向けIFSのクラウドサービス展開と産業用AI開発に向けた取り組みを開始しました。具体的には、経済安全保障に対応した国内データセンターにおける「IFS Cloud(注1)」のクラウド基盤構築と、これを活用した日本市場向けマネージドサービス「IFS Cloud Kaname (注2)」の展開、産業用AIサービスの共同開発などを行います。

IFSとNECは、戦略的協業による新サービスを通じて、製造業、航空宇宙、エネルギー、交通輸送、公共インフラなど、日本の資本集約型産業のお客様に対し、サプライチェーン管理、設備資産管理、現場サービス管理といった基幹業務のモダナイゼーションとDXを促進します。さらに、お客様が製品とサービスを融合させ、新たな収益源を創出する「サービタイゼーション」の実現にも貢献します。

この取り組みは、グローバルで数多くのERP導入実績を持つIFSと、30年来のパートナー(注3)として約200社以上にIFS製品を導入してきたNECの深い知見と技術力を融合させることで実現します。

両社は、本サービスの提供を2026年度中に開始することを目指します。

背景

近年、企業の基幹システムを含むミッションクリティカルな領域においてもAIを活用したDXの推進が必要になる一方、セキュリティの確保が喫緊の課題となっています。特に資本集約型産業では、生産・流通への影響を防ぐため、高度な安全性と可用性が求められます。このため、基幹システムのクラウド化には、データガバナンスや経済安全保障の観点から、日本国内に完結したオペレーションや各種法規制に対応したセキュリティが必要です。本協業は、日本が強みを持つこれらの産業に対し、IFSの実績とNECの技術を結集し、安全・安心なクラウド環境を提供し、基幹システムのクラウド展開とDXを推進します。

取り組み概要

1. 経済安全保障に応える国内完結型のクラウドインフラとマネージドサービス「IFS Cloud Kaname」の展開

両社は、日本市場向けに最適化されたIFSのクラウド基盤の構築とマネージドサービスを展開します。本サービスでは、日本における経済安全保障およびデータガバナンスに対応するため、データを日本国内で保管・処理・バックアップし、日本の法律やコンプライアンスの枠組みに基づいて管理できる環境の実現を目指します。これにより、パートナーおよびユーザー企業は、セキュリティやデータガバナンスの懸念から解放され、日本市場向けに最適化されたIFS Cloudのマネージドサービスを活用し、本基盤上でイノベーションやDXを加速させることができます。なお本サービスは、Microsoft Azure のプラットフォーム上に構築される予定です。

2. 「クライアントゼロ」による共創・検証を通じたIFS クラウドサービスの高度化

日本市場向けIFS クラウドサービス「IFS Cloud Kaname」の共同開発にあたり、NECは自社をゼロ番目の顧客とする「クライアントゼロ」として、自社およびグループ会社で開発・検証を段階的に進めます。サプライチェーン管理や現場のDX、資産投資計画などの領域で導入効果や活用可能性を検証するとともに、NECが現場で得た“生きた知見”をNECの独自アセットとして整備し、IFS Cloudの標準機能とセットでご提供します。これにより得られた実績とノウハウを基に“成功への最短ルート”としてフレームワーク化し、お客さまのモダナイゼーションを安全・安心に推進します。なお、NECは、IFSのソリューションをBluStellar Scenario(注4)として提供する予定です。

3. AIサービスの共同開発とサービス拡充

両社は、IFSのAIサービス「IFS.ai」およびAIエージェントプラットフォーム「IFS Loops(注5)」に、NECの最先端AI技術を組み合わせ、産業用AIサービスの共同開発・サービス拡充と日本及びグローバル市場への展開を進めます。特に、これまで熟練者の経験と勘に頼ってきた、サプライチェーンにおける納期や数量の交渉や調整といった自動化不可能とされてきた領域に、NECの自動交渉AIを適用します。これらの新たなAIサービスにより、社内業務プロセスのみならず、企業間に渡るグローバルサプライチェーンのDXを加速し、人とAIの共創によるイノベーションを実現します。

マイクロソフト アジア プレジデント ロドリゴ・ケデ・リマのコメント

「IFS AB様と日本電気株式会社様の長年にわたる協業関係は日本の産業の未来を形づくる重要な取り組みであり、新たな段階を迎えられたことを歓迎します。産業用ソフトウェアをリードするIFS AB様と、先進的なAI技術を誇る日本電気株式会社様が、Microsoft Azure上で連携することで、高い信頼性を誇るマイクロソフトパートナー同士の協業が可能にするインパクトを示し、安全で拡張性が高く、革新的なデジタルトランスフォーメーションの推進が実現するものと確信しています。私たちはこの協業を支援できることを誇りに思うとともに、日本ならびに世界中のお客様の持続的な成長と成功に貢献できることを楽しみにしています。」

スウェーデン大使館 ヴィクトリア・リー大使のコメント

「在日スウェーデン大使館は、スウェーデンに誇り高いルーツを持つ企業であるIFSが、産業用AI分野において著しい成長を遂げ、さらにNECとの戦略的な事業拡大を実現されたことに、心より祝意を表します。

スウェーデンと日本は、科学・技術・イノベーションの分野において長く実りあるパートナーシップを築いてきており、世界でも屈指の知識集約型経済を代表する国同士です。本取り組みは、そうした共通のビジョンを力強く体現するものです。

IFSとNECは、本協業を通じて、日本市場に特化した安全・安心なクラウドソリューションを推進するとともに、産業用AIサービスの共創を進め、企業内部の業務プロセスからグローバルサプライチェーンに至るまで、デジタルトランスフォーメーションを加速させます。また、人とAIの協働によるイノベーションの創出にも貢献します。

この先進的なパートナーシップは、持続可能な成長と社会的価値の創出に対する両社の強いコミットメントを示すものです。在日スウェーデン大使館は、本重要な取り組みの継続的な成功を支援してまいります。」

IFS 最高経営責任者(CEO) マーク・モファットのコメント

「私たちは、NECとの長年にわたるパートナーシップを、次の協業フェーズへとさらに深化させられることを大変嬉しく思います。両社は、産業の現場に完全に組み込まれ、実質的かつ測定可能なビジネス成果をもたらす『産業用AI（Industrial AI Applied）』を、現実のものとして推進しています。

NECの豊富な業界知見と、業務データを実行可能なインサイトへと転換するIFSの産業用AI『IFS.ai』、そして日本向けに設計された安全・安心な主権型クラウド基盤サービス『IFS Cloud Kaname』を組み合わせることで、ミッションクリティカルな環境においても、産業用AIを安全かつ確実に、大規模に適用できる環境をお客様に提供します。

NECが『クライアントゼロ』として果たす役割は、実運用の現場で検証された成果を重視するという、両社の共通の姿勢を明確に示しています。安全で主権性を備えたクラウド上で産業用AIを大規模に展開するNECのリーダーシップは、市場における新たなベンチマークを打ち立て、価値創出を加速させています。

私たちはNECと共に、日本およびグローバルの企業に向けて、レジリエンスの強化、競争力の向上、そして持続可能な成長の実現に取り組み、イノベーションを行動へ、行動を測定可能な成果へと転換していきます。」

NEC 取締役 代表執行役社長 兼 CEO 森田隆之のコメント

「IFSとの30年にわたるパートナーシップを基盤に、日本の基幹産業が直面する“最大のDXの壁”となる基幹システムのモダナイゼーションを打ち破るべく、いよいよ日本市場を起点とした実サービスの提供段階へと進めることを大変誇りに思います。これまで両社で培ってきた信頼と実績をもとに、今回はNEC自身が製造業の『クライアントゼロ』として先行導入し、現場で得られた知見をお客様の価値創造に直結させる新たなモデルを実現していきます。安全・安心な日本仕様のクラウドインフラ、産業用AIの共創、そしてグローバルサプライチェーン全体のDXを推進・具現化することは、社会価値創造型企業を目指すNECにとって極めて意義深い挑戦です。

製造現場で培ったノウハウを、日本の大動脈である社会インフラの強靭化へと繋げ、両社の最先端技術を結集し、日本のみならず世界の産業をリードする新しい価値を共に生み出していけることを大いに期待しています。NECは、安全・安心なテクノロジーの提供、そして持続可能な社会の実現に向けて、IFSと共に果敢に挑戦していきます。」

以上

IFSについて

IFSは、産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの分野で世界をリードするプロバイダーであり、製造、資産管理、サービス運用を通じて、地球を支え、守るハードコアなビジネスを支援しています。IFSのテクノロジーは、製品を製造し、複雑な資産を保守し、サービス重視の業務を管理する企業が、産業用AIの変革力を活用し、生産性、効率性、持続可能性を向上させることを可能にします。

IFS Cloudは、AIを活用した完全にコンポーザブルなプラットフォームであり、お客様の特定の要件やビジネスの進化に柔軟に対応できるよう設計されています。ERP、EAM（企業資産管理）、SCM（サプライチェーン管理）、FSM（フィールドサービス管理）などのニーズを包括的にカバーします。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、「サービスの瞬間 (Moment of Service(TM)) 」を実現できるように支援します。

IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った5人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/jaをご覧ください。

NECについて

NECは、125年の歴史を持つ、ITサービス事業・社会インフラ事業をグローバルに展開する企業です。AI・生体認証・セキュリティ・ネットワークなどの技術を強みとし、革新的なソリューションの提供や新事業開発への積極的な取り組みを行っています。業種横断の先進的な知見と最先端技術を結集し体系化した価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」を中核に、社会や企業のDXを推進。誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指しています。

(注1)

IFS Cloud

https://www.ifs.com/ja/ifs-cloud/ifs-cloud-overview

https://jpn.nec.com/ifs/index.html

(注2)

IFS Cloud Kaname は、「要（かなめ）」という信頼性の高い基盤の概念に基づき、日本国内での運営・管理および日本法準拠を前提として提供されるクラウドサービスです。高水準の信頼性、セキュリティ、ガバナンスを兼ね備え、日本の企業および公共分野における安全・安心なクラウド活用を支援します。

(注3)

プレスリリース｜2025年5月30日発表「IFSとNEC、戦略的パートナーシップを強化し新たな価値創造へ」

https://jpn.nec.com/press/202505/20250530_02.html

(注4)

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導き、お客様を未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

(注5) IFS Loops

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000064235.html