イークラウド、新経営体制へ移行。証券・銀行出身の2名が取締役・執行役員に

スタートアップ投資のプラットフォームを運営するイークラウド株式会社は、事業成長およびガバナンス強化を目的として、2026年1月1日付で新たな経営・執行体制に移行したことをお知らせいたします。

本体制では、これまでコーポレート部門を統括してきた杉崎豪紀が取締役に就任してガバナンス体制を盤石なものとし、事業開発を牽引してきた間根山翔平が執行役員に就任することで、攻めと守りの両面から経営体制を強化いたします。

役員・執行体制

左から

取締役 高橋 洵、取締役 杉崎 豪紀（新任）、代表取締役 波多江 直彦、執行役員 間根山 翔平（新任）

体制変更の背景

イークラウドは、スタートアップと個人投資家を結ぶ新しい投資の仕組みを提供するプラットフォームとして、株式投資型クラウドファンディング「イークラウド」と会員限定ファンド「イークラウドNEXT」の事業基盤の強化を進めてきました。

近年の事業成長に伴い、より迅速かつ柔軟な意思決定体制を構築するため、社内の役割拡大を経ながら現場で事業を牽引してきたメンバーが、新たに取締役および執行役員に就任することとなりました。

証券会社で公開引受や経営企画、当社の経営管理や財務を中心とするコーポレート分野を支えてきた杉崎が取締役に就任することで、経営の透明性と規律をより一層高めます。同時に、事業の最前線でスタートアップの資金調達支援、事業開発、新規事業を推進してきた間根山が執行役員に就任し、意思決定の迅速化を図ります。

本体制のもと、事業推進力と組織力のさらなる向上を目指してまいります。

新任取締役 杉崎 豪紀

〈略歴〉

2007年大和証券SMBC株式会社（現 大和証券）に入社。上場準備支援業務、企画業務、資金調達やM&Aなどの投資銀行業務を経験する。その後、HRテックスタートアップにて、ガバナンス体制の構築、資金調達など、成長フェーズ企業の経営基盤づくりを推進。2024年2月当社入社し経営管理部長、2026年1月に取締役就任。

〈コメント〉

イークラウドは、スタートアップと個人投資家を結ぶという、日本ではまだ新しい領域で事業を積み上げ、次の成長フェーズに進もうとしている会社です。

「挑戦で、つながる社会へ」というコーポレートメッセージを、事業を通じて社会に実装してきましたが、これからはそれをさらにスケールさせていく段階に入ります。その挑戦を支える組織や経営基盤の強化が、より一層重要になります。

金融・コーポレートの知見を活かし、持続的な企業価値の向上に責任を持って取り組んでいきたいと考えています。

新任執行役員 間根山 翔平

〈略歴〉

2012年みずほ銀行に入行。その後、ベンチャー企業やコンサルティングを経て、2023年12月当社入社し営業部長、運用部長、2026年1月に執行役員に就任。

〈コメント〉

イークラウドは、前例の少ない挑戦を続けながらも、着実に事業を前に進めてきた組織だと感じています。今後は執行役員として、事業推進のスピードと質の両立を図り、サービス価値の向上に取り組んでまいります。

スタートアップへの投資は、単に資金を供給する行為ではなく、産業の未来を共につくる取り組みです。私たちは、企業の成長可能性を見極め、適切な形でリスクマネーを届けることで、その挑戦に伴走していきます。

イークラウドNEXTをはじめとする当社の取り組みは、まだ発展途上にあります。だからこそ、投資の仕組みやプロセスを磨き続ける余地が大きく、事業として成長していく手応えがあります。新体制のもと、より多くのスタートアップの可能性を引き出し、日本の産業の未来に貢献できるよう尽力してまいります。

イークラウドは、新体制のもと、スタートアップと個人投資家をつなぐプラットフォームとしての価値をさらに高め、持続的な事業成長を目指してまいります。

