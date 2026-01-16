「10分でまるごと理解！マネジメントできない上司 対処法」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！マネジメントができない上司 対処法」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、マネジメントができない上司が居て部下が困っている、マネジメントができない上司の部下でもしっかり育成したい、管理職のマネジメントスキルを高めたい、というご相談を多数いただいております。

そのような上司との関係にお悩みの方や、人事・人材育成担当者へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！マネジメントができない上司 対処法」を無料公開いたしました。

◆「10分でまるごと理解！マネジメントができない上司 対処法」概要

マネジメントができない上司の下で働く皆さんは、日々多くの悩みを抱えながら働いているのではないでしょうか？本資料ではマネジメントができない上司との向き合い方について、現場で実践できる7つの対処法をご紹介します。

＜この資料でわかること＞

- マネジメントができない上司の下で働くとどうなるのか- マネジメントができない上司への具体的な７つの対処法- マネジメントができない上司の元でも成長できる関係づくり

＜こんな方におすすめ＞

- 上司との関係づくりに悩んでいる方- 社員のモチベーション低下に課題感のある人事・人材育成担当者- 管理職研修の企画や実施に携わっている方

◆「10分でまるごと理解！マネジメントができない上司 対処法」目次

1章 マネジメントができない上司の部下は、実は成長のチャンス！

2章 マネジメントができない上司の下で働くとどうなるのか

3章 マネジメントができない上司に見られる特徴とは

4章 マネジメントができない上司への7つの具体的な対処法

5章 マネジメントができない上司の元でも成長できる関係づくり

6章 マネジメントができない上司から身を守る最終手段

7章 マネジメントができない上司が学ぶべきこ

8章 マネジメントについて学ぶならeラーニング！

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマであるマネジメントができない上司の下で働くことは、確かに困難を伴いますが、適切な対応と心構えがあれば、むしろ自身の成長機会として活用することができます。本資料で解説したさまざまな対処法と心構えを実践することで、困難な状況を乗り越え、さらには自身のキャリア形成にも生かすことが可能です。

一方で、上司のマネジメントスキルを向上させることも忘れてはいけません。効果的なマネジメントは、業務を円滑に進めるだけでなく、人材育成にも大きな影響を与えます。管理職のマネジメントスキル向上が、組織の人材育成を大きく左右します。

株式会社LDcubeではマネジメントについて学ぶためのeラーニングや部下に学習の機会を提供するためのeラーニング・経営シミュレーション研修などの提供を行っています。ぜひご気軽にご相談ください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業 内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

