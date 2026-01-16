テュフ ラインランド ジャパン、ユニアデックス株式会社にAIマネジメントシステム国際規格「ISO／IEC 42001」認証を発行

テュフ ラインランド ジャパン株式会社

テュフ ラインランド ジャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡本 邦裕）は、ユニアデックス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：田中 建）に対してISO/IEC 42001の認証を発行したことを、本日発表しました。

組織名：ユニアデックス株式会社

適用範囲： 生成AIを利用した社内向けGAIOpsアプリケーション（サポートGAIチャット）の開発、提供、運用

認証書授与式の様子:右より、ユニアデックス 岩下 忠資 氏、テュフ ラインランドジャパン 鎌苅 隆志

ISO/IEC 42001は、人工知能（AI）マネジメントシステムの確立、導入、維持、改善のための包括的なサポートを提供する国際規格であり、AI技術の急速な進展と社会実装が進む中で、企業がその開発・運用における信頼性、透明性、倫理性を確保するための重要な指針となります。ISO/IEC 42001の認証取得により、ユニアデックスは、国際的な基準を満たしていることが証明され、ステークホルダーに対する信頼性のさらなる向上が期待されます。

1. ユニアデックス 業務執行役員 岩下忠資氏のコメント

ユニアデックスは、従来、サポートサービスで培ったナレッジやベンダー情報の統一的な管理ルールを整備し、情報統制を徹底してきました。これらの信頼性あるナレッジと情報を組み合わせ、生成AIを活用した社内向けアプリケーション「サポートGAIチャット」を開発・提供・運用した取り組みが評価され、今回、ISO/IEC 42001の認証を取得しました。

今後は、本取り組みをBIPROGYグループのマネージドサービス「GASSAI」のAIOpsへと発展させるとともに、AIガバナンスの基盤として運用の自動化・高度化を推進し、お客さまへ新たな価値を提供してまいります。さらに、AIガバナンス、AIマネジメントシステムの継続的な改善を進め、ISO/IEC 42001の認証範囲の拡大を目指してまいります。

2. テュフ ラインランド ジャパン ピープル＆ビジネスアシュアランス事業部 マネジメントシステム認証部 部長 鎌苅隆志のコメント

この度、テュフ ラインランド ジャパンとしてISO/IEC 42001の認証をユニアデックスに授与したことを大変嬉しく思います。この認証取得は、AIを活用したさまざまな革新的なソリューションを展開する同社と、同社のサービスに対する、安心感と信頼感の向上に繋がるものと考えます。今回構築されたマネジメントシステムを基盤に、今後もより安全なAIソリューションを社会に提供されることを期待いたします。

3. ISO/IEC 42001を取得するメリット

- 信頼性の向上

AIの設計・開発・運用において国際的な基準を満たしていることが証明され、顧客・取引先・社会からの信頼を獲得できます。

- リスク管理の強化

AIに関する倫理的・法的・技術的リスクを体系的に管理する枠組みが整備され、企業活動の安定性が向上します。

- 透明性と説明責任の確保

AIの意思決定プロセスや運用方針に関する透明性が高まり、ステークホルダーに対する説明責任を果たすことが可能になります。

- 競争優位性の獲得

国際規格に準拠したAIマネジメント体制を構築することで、国内外の市場において差別化を図ることができます。

- 法規制・社会的要請への対応

AIに関する規制や社会的期待が高まる中、ISO/IEC 42001の取得は、企業の責任あるAI活用の姿勢を示す有力な手段となります。

テュフ ラインランド ジャパンは、今後もAI技術の健全な発展と社会的受容を支えるため、ISO/IEC 42001規格の普及と認証活動に取り組んでまいります。

【ユニアデックス株式会社について】

ユニアデックス株式会社は、ICTインフラのトータルサービスを提供する企業として、ハードウエアやネットワーク、クラウド、サイバーセキュリティーまで幅広く対応し、システム基盤の企画・設計・構築から運用・保守までをワンストップで提供しています。さらに、マルチクラウド環境の構築や次世代ネットワーク技術を活用し、AIやデータ活用を取り入れたマネージドサービスを通じて、お客さまのビジネス変革を支援しています。

https://www.uniadex.co.jp/

【テュフ ラインランド グループについて】

テュフ ラインランドは、150年の歴史を持つ世界でもトップクラスの第三者検査機関です。グループの従業員数は全世界で25,900人、年間売上高は27.1億ユーロにのぼります。第三者検査のエキスパートとして、人々の暮らしのあらゆる面で、品質、安全、環境、テクノロジーを支えています。産業用装置や製品、サービスの検査だけではなく、プロジェクト管理や企業のプロセス構築もサポートしています。また幅広い業種、職種について、専門的なトレーニングも実施しています。こうしたサービスは、テュフ ラインランドの認定ラボや試験設備、教育センターのグローバルネットワークによって支えられています。テュフ ラインランドは、2006年より国連グローバル・コンパクトのメンバーとして活動しています。ウェブサイト： www.jpn.tuv.com