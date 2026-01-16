【公募】第７回「じりつチャレンジ基金」顕彰先 募集開始（2026/1/16～2026/3/16）

「じりつチャレンジ基金」の目的

公益財団法人日本フィランソロピック財団

日本の社会、産業界、企業が成熟化して行くに連れ、企業に所属する若者たちが大胆にチャレンジする機会が減ってきています。若者たちは、そういう風潮を受け入れる一方で、社会課題の解決や明るい未来のためにもっと役に立ちたいという意識も強くなってきています。

この基金は、企業や団体に所属する若い世代のビジネスパーソンの、個人による、未来創発につながる自発的な学びのチャレンジ＝「じりつチャレンジ」で、且つ本気度が高く、斬新な学びのチャレンジ活動を金銭面から応援します。

■応募資格

以下の条件をすべて満たすもの

・2026年7月1日時点で年齢が40歳以下であること

・日本に事務所がある法人に勤務する個人であること

・勤務先の上長からの推薦があること

・募集要項の「１０. 受賞者に求められる義務・条件」に同意すること

※ ジェンダー、国籍は問いません。

■顕彰内容

副賞賞金総額：上限900万円（予定）

1人あたりの副賞賞金額：最大100万円

・じりつチャレンジ30 副賞30万円 （対象目安：予算規模30万円以上の計画）

・じりつチャレンジ50 副賞50万円 （対象目安：予算規模50万円以上の計画）

・じりつチャレンジ70 副賞70万円 （対象目安：予算規模70万円以上の計画）

・じりつチャレンジ100 副賞100万円 （対象目安：予算規模100万円以上の計画）

スケジュール・応募方法

■募集スケジュール

公募開始：2026年1月16日(金)

公募締切：2026年3月16日(月)17:00

書類審査結果通知：2026年4月下旬（予定）

プレゼンテーション面談：2026年5月中旬（予定、書類審査を通過した方のみ）

最終結果通知：2026年6月下旬（予定）

■応募方法

・基金の募集要項をよく読み、必要書類をご準備ください。

https://np-foundation.or.jp/information/000336.html

・書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。

■お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス： info(アットマーク)np-foundation.or.jp （(アットマーク)は@に変更してください）

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/