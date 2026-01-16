＜助成先決定＞第3回「ダウン症住居と就労環境整備基金」の助成先発表

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年1月16日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第3回「ダウン症住居と就労環境整備基金」の助成先を以下のとおり決定したことを発表しました（五十音順）。助成総額は6,792,000円。助成対象期間は2026年1月～12月。

- 第3回「ダウン症住居と就労環境整備基金」助成先

団体名：社会福祉法人いたみ杉の子（所在地：兵庫県）

事業名：一般就労を目指す"就労選択支援事業"の実施

助成金額：3,000,000円

団体名：社会福祉法人たんぽぽ（所在地：兵庫県）

事業名：安全と安心を届けたい！グループホームの門扉設置事業

助成金額：792,000円

団体名：社会福祉法人やまと福祉事業団（所在地：奈良県）

事業名：米の備蓄で暮らしの安全確保と災害時も途切れない食の備え

助成金額：3,000,000円

「ダウン症住居と就労環境整備基金」とは

ダウン症の方々は、かつて「平均寿命が短い」と言われていましたが、近年、医療の発達などの環境の変化とともに、寿命が延びてきています。年を重ねて豊かに生きられる環境を実現するために、地域やコミュニティの付き合いや老障介護等、避けては通れない課題が生まれています。

「ダウン症住居と就労環境整備基金」は、18歳以上のダウン症をはじめとする知的障害がある方々が暮らす共同生活や就労の場で、仲間とともに安心して人生を送ることを目的とし、ダウン症を含む知的障害がある方の「暮らし」を充実させる事業を助成します。

- 公益財団法人 日本フィランソロピック財団について

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成、奨学金、顕彰などの事業を行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

ホームページ： https://np-foundation.or.jp/