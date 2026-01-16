「インサイドセールスラボ」を正式リリースインサイドセールスの成果創出に特化した専門メディア

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、インサイドセールスに特化した専門情報メディア「インサイドセールスラボ」を正式にリリースいたしました。

本メディアは、営業・マーケティング担当者が現場で直面する課題を解決し、成果につながるインサイドセールスの仕組みづくりを支援する情報プラットフォームです。

株式会社プロメディアラボが自社で運営するオウンドメディアとして、インサイドセールスに関する情報発信を通じたリード獲得および継続的な関係構築を目的としています。

メディア立ち上げの背景

BtoB企業において、マーケティング施策で獲得したリードをいかに商談へつなげるかは、重要な経営課題の一つとなっています。その中核を担う存在として、インサイドセールスへの注目は年々高まっています。

一方で、

- インサイドセールスの役割や位置づけが曖昧- 立ち上げ・改善の進め方が体系化されていない- 信頼できる情報が断片的に散在しているといった課題を抱える企業も少なくありません。

こうした状況を受け、株式会社プロメディアラボでは、インサイドセールスに関する知識や考え方を整理し、意思決定に役立つ形で届ける情報基盤として「インサイドセールスラボ」を立ち上げました。

「インサイドセールスラボ」とは

「インサイドセールスラボ」は、リード獲得からナーチャリング、商談化、データ分析・改善までの一連のプロセスにおける実践的な知見を発信する専門メディアです。営業・マーケティングに携わる実務者やマネジメント層が、自社の状況に照らし合わせながら検討・判断できる情報提供を重視しています。

以下のようなコンテンツを中心に情報発信を行っていく予定です。

■お役立ちコラム

インサイドセールスの基礎・実践・最新トレンドに関する解説記事を掲載。

現場で起こりやすい課題や判断ポイントを整理し、反応率・商談化率向上につながる考え方を体系的に解説します。

■お役立ち資料（今後展開予定）

インサイドセールス体制の設計、ナーチャリング設計、KPI設計など、実務に直結するテーマを扱った資料コンテンツを、今後順次提供予定です。

■導入事例（今後掲載予定）

インサイドセールスの仕組み構築・改善に取り組む企業の事例を紹介し、成功要因や実装プロセス、成果につながったポイントなど、他社の実践から学べる情報を発信していく予定です。

※各コンテンツは準備が整い次第、順次公開を予定しています。

「インサイドセールスラボ」の特徴

１.インサイドセールス領域に特化した専門記事の発信

インサイドセールスの立ち上げ、運用設計、KPI設計、ナーチャリング、営業DXなど、インサイドセールスに特化した専門性の高いテーマを中心に記事を発信。

SEOを意識した記事設計により、「インサイドセールス」「インサイドセールス とは」「営業DX」「リード ナーチャリング」などのキーワードでの検索流入を獲得し、営業・マーケティング担当者の情報収集や意思決定を支援します。

２.現場視点を重視したノウハウ・考え方の整理

単なる用語解説や理論紹介にとどまらず、実務で起こりがちな課題や判断ポイントを整理した解説コンテンツを発信。

- 「どこでつまずきやすいのか」- 「なぜ成果につながらないのか」- 「どの順番で考えるべきか」

といった視点から、インサイドセールスに取り組む担当者・責任者が自社に当てはめて考えられる情報を提供します。

３.営業・マーケティングの意思決定を支援する情報設計

インサイドセールスラボは、情報を網羅的に並べるメディアではなく、比較・検討・判断につながることを重視した構成を採用しています。

営業・マーケティング責任者やマネージャー層が、「自社ではどう設計すべきか」「次に何を検討すべきか」を考えるための判断材料となる情報提供を目的としたメディアです。

コメント（代表取締役 廣瀬義憲）

インサイドセールスは、営業活動とマーケティング成果をつなぐ“接続点”として、企業成長に不可欠な役割を担っています。しかし、体系的な情報が不足しているため、実装や改善の判断が難しいという声を多く聞きます。

『インサイドセールスラボ』は、そうした課題を抱える企業の担当者が、現場で使える情報にアクセスし、自信を持って改善・意思決定できる基盤となることを目指して立ち上げました。本メディアが、実務者のナレッジ形成に寄与することを願っています。

サービス概要

名称：インサイドセールスラボ

内容：インサイドセールスに関するコラム、お役立ち資料、導入事例

リリース開始：2026年1月

詳細：https://insidesales-lab.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/