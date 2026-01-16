～史上最高※の染まりと色持ち～「メンズビゲンワンプッシュ」がリニューアル！新処方！マイクロバブルクリーム。染まりも色持ちも、過去最高※。

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）は、白髪男性市場の拡大と更なる顧客満足度向上を目指し、男性白髪染め市場売上No.１※を誇る「メンズビゲンワンプッシュ」を２０２６年１月１６日（金）よりリニューアルいたします。

※ インテージSRI+/白髪男性用ヘアカラー市場/販売金額/2025年1月～2025年12月

■リニューアルについて

メンズビゲンワンプッシュ 全６SKU [医薬部外品]

今回のリニューアル品では、新処方「マイクロバブルクリーム」を採用。「マイクロバブル」の力を活かした新クリームにより浸透性がアップし、毛髪の内部にまで染料が深く浸透します。

新処方により、従来品の自然な色みは維持したまま、染まりと色持ちが向上。メンズビゲンワンプッシュ史上最高の染まりと色持ちを実現いたしました。

さらに「マイクロバブル」の浸透促進効果により、従来の処方を見直すことで低臭化を実現。ヘアカラー独特の「ツンとしたニオイがない」無香料タイプへと生まれ変わりました。

■リニューアル背景

近年、男性白髪染め市場は成熟期を迎え、購買行動の変化や多様化など、ユーザーの選択肢が広がる中で、カテゴリー全体の価値が問われる状況となっております。当社のメンズビゲンワンプッシュにおいても、長年にわたりご支持いただいている一方で、カテゴリー単価の下落に伴い、販売規模は伸び悩み、成長が停滞しています。こうした背景は、男性白髪染め市場全体の価値低下にもつながっていると考えられます。

こうした市場環境をふまえ、当社では調査を通じて男性の白髪染めにおけるユーザーニーズを再確認いたしました。その結果、 “染まりの良さ”や“色持ちの良さ”といった白髪染めの“基本機能の向上”こそが、今なお強く求められている価値であることが明らかとなりました。

そこで、「No.1ブランド」としての信頼と責任に応えるべく、今回のリニューアルでは処方を全面的に見直し、”染まりの向上”・”色持ちの向上”を実現。更にはユーザーから不満点として挙げられていたニオイについても改良いたしました。単なる価格競争ではなく「価値で選ばれる商品」へと、さらなる進化を遂げたメンズビゲンワンプッシュがユーザー満足度を向上させ、男性白髪染め市場を活性化、市場の拡大を図ってまいります。

■メンズビゲンワンプッシュの商品特長

商品特長１.

メンズビゲンワンプッシュ史上最高の染まりと色持ち。

新処方「マイクロバブルクリーム」を採用！

「マイクロバブル」の力を活かした新クリームにより浸透性がアップし、毛髪の内部にまで染料が深く浸透。従来品の自然な色みは維持したまま、染まりと色持ちが向上しました。

商品特長２.

ヘアカラー独特のツンとしたニオイが無い、「無香料タイプ」

「マイクロバブル」の浸透促進効果により、従来の処方を見直すことで低臭化を実現。

ヘアカラー独特の「ツンとしたニオイがない」無香料タイプへと生まれ変わりました。

商品特長３.

色持ち成分「スレオニン」配合。

新処方に合わせ当社サロン品にも採用実績のある成分「スレオニン」を”色持ち成分“として新採用。

その他、色持ち成分（タウリン・テアニン）うるおい成分（海藻エキス・センブリエキス）を配合。

商品特長４.

使い方簡単！混ぜる手間なし簡単ワンプッシュ。

使い方はこれまで通り簡単に。

簡単ワンプッシュで混ぜる手間がいらないから、初めての方でも使いやすい。

■パッケージデザイン

製品のリニューアルに合わせて、パッケージデザインも刷新。店頭での存在感を高め、「期待感」が高まる新パッケージデザインへ一新。直感的に過去最高品質となった商品価値を表現したデザインにより、商品の新たな魅力を視覚的にも訴求します。

●「メンズビゲン ワンプッシュ」商品概要 ●

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55092/table/182_1_d42c726e150629220736513d0aaf9b72.jpg?v=202601161021 ]

※ヘアカラー（医薬部外品）は、使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。

※今までにヘアカラーでかぶれたことのある方は、絶対に使用しないでください。

※ヘアカラーをご使用の前には、毎回必ず皮膚アレルギー試験（パッチテスト）をしてください。

ホーユー株式会社について

ホーユーは1905年（明治38年）の創業以来、家庭用およびプロ向けのヘアカラー・頭髪化粧品に関するビジネスを展開しています。市販品ヘアカラー市場において、国内シェアNo.1 ※2 を誇り、長年に渡って、ヘアカラー関連商品の製造・販売ならびに研究・開発をおこなっています。

2023年に会社創立100年を迎え、海外への積極的な事業展開や安全性研究の一歩先を見据えたアレルギー分野への挑戦など、常に新しいものを生み出す姿勢を変えることなく次の100年へ向け歩みを進めています。

※2調査期間：

インテージSRIヘアカラー市場 ： 1996年1月～2016年12月 各年累計販売金額

インテージSRI+ヘアカラー市場 ： 2017年1月～2024年12月 各年累計販売金額

ホーユー株式会社 会社概要

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広

創業：1905年（明治38年）

創立：1923年（大正12年）

資本金：1億1000万円

従業員数：1,036名 (2024年10月31日時点)

連結売上高：521億円（2024年10月31日決算）

国内生産拠点： 瀬戸工場 （愛知県瀬戸市山の田町106番地の2） 、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴田町985）

事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売

HPアドレス：https://www.hoyu.co.jp/