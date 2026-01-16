【2/19東京開催】VTuber業界を語る１日限定BARを実施！

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、THE FLYING PENGUINS（通称：フラペン）と共同で2026年2月19日（木）19:00からイベント「VTuber NEXT BAR」を開催します。

本イベントは、VTuber業界に関心のある方々が集い、BAR感覚で自身の関心のある話を交えることで、VTuber業界の発展や繋がりを作っていきたいと思っております。

《イベント開催の経緯》

現在VTuber市場は大きな成長を遂げており、多方面から注目される存在となりました。またそれに伴い、海外進出も凄まじい勢いで進み、コンテンツの側面やビジネスの側面、カルチャーの側面など、VTuber市場はさまざまな視点から見られています。

そこでVTuber業界に関心のある方をお集まりいただき、「VTuber」という自身の関心のある共通の話題でお話を交えながら交流を深めていただける場所を提供したく、今回THE FLYING PENGUINSと共同でイベントを開催させていただくことになりました。

今VTuber業界、特にVTuberビジネスに関心のある方にお楽しみいただけるイベントになっておりますので、お気軽にお申し込みください。

▼参加申込はこちら

https://peatix.com/event/4755226/view?k=d22a7267fd8fdc1dbbbb350ac2d498cf867d8e49

【こんな方におすすめ】

◆VTuber業界に関わっている／関わりたいと考えている方

◆「VTuber×◯◯」の可能性を探っている方（自治体／企業／メディアなど）

◆マーケティングやプロモーションに携わる方

◆エンタメやカルチャーを事業化・社会実装したい方

◆次に動くべきテーマや仲間と出会いたい方

《イベント詳細》

◻︎開催日時：2026年2月19日(木)19:00~21:00（開場18:00）

（BARのため出入り自由）

◻︎参加方法：事前申し込み（Peatix）

※人数把握のため、エントリー後の無断キャンセルはお控えください。

※エントリーなしでも空席があればご参加いただけます。

◻︎システム：

・チャージ1,000円/人

・1ドリンク以上の注文必須

・キャッシュレス決済のみ利用可能

・食事持ち込み無料（お箸や取り皿はご自身でご用意ください）

▼第3回・10月20日開催「VTuber NEXT BAR」のイベントレポート

https://uyet.jp/voice/uyetreport-1020/

▼参加申込はこちら

《THE FLYING PENGUINSについて》

フラペン（THE FLYING PENGUINS）は、空を飛んだペンギン（WILL～夢や願い～を叶えた人たち）と空を飛びたいと願うペンギン（WILLを叶えたい人たち）が偶発的に出会う、イノベーティブなまちの集い場（BAR）です。First Seasonとしてこれまで3年間では日替わりBarとしての土台作りやセレンディピティ、YNKエリア（八重洲・日本橋・京橋）への交流の玄関口としての礎を築き、起業家や事業経営者、新規事業に携わるビジネスパーソンがワインや日本酒を飲みながら人と人との縁をつむぐ場として皆様に育んでいただきました。

Second Seasonとして次に目指すのはこれまでのFirst Seasonで培ってきたものを大事にしつつ、出逢った人同士がYNKエリアで新たな共創を育んだり、挑戦を応援したい人たちが集い合って次の芽を育てることや、新たな挑戦者が生まれていくことをこれまで以上に取り組んでいきたいと考えております。多種多様なワイン・日本酒・お酒に限らずノンアルドリンクもご用意しておりますのでお気軽にお越しください🐧

▼Instagram：https://www.instagram.com/theflyingpenguins_bar

▼Facebook：https://www.facebook.com/theflyingpenguins.bar

▼HP：https://theflyingpenguins.jp

《株式会社uyetについて》

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X(旧：Twitter)：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact