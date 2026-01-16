業務自動化プラットフォーム「Autoジョブ名人」の標準機能である統合管理クラウドサービス「Pixis Cloud」、セキュリティ機能を大幅に強化

ユーザックシステム株式会社

業務プロセスの自動化・効率化を支援するユーザックシステム株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：小ノ島 尚博、以下 当社）は、RPA・生成AI・RAGを統合した業務自動化プラットフォーム「Autoジョブ名人」の統合管理クラウドサービス「Pixis Cloud」において、従来のアクセスログ管理に加え、新たに「IPアドレス制限」および「二要素認証（2FA）」を実装し、セキュリティ機能を強化したことをお知らせします。

背景：生成AI活用の拡大と高まるセキュリティ意識

近年、生成AIやRPAを活用した業務自動化は、業務効率化や人手不足解消の手段として多くの企業に導入が進んでいます。一方で、不正アクセス、認証情報の漏えい、内部不正など、クラウドサービスへのセキュリティリスクが顕在化し、より高度なアクセス管理と認証強化が求められています。こうした背景を受け、当社は“安心して業務を任せられるクラウドサービス”を目指し、セキュリティ機能を強化しました。

今回追加したセキュリティ機能

今回のアップデートでは、以下のセキュリティ機能を新たに提供します。

１. IPアドレス制限

あらかじめ許可したIPアドレスからのみアクセスを可能とすることで、

社外・第三者からの不正アクセスリスクを低減します。

IP制御によるアクセスコントロール２. 二要素認証（2FA）への対応

ID・パスワードに加え、ワンタイムパスワードを用いた二要素認証を実装。

万が一、認証情報が漏えいした場合でも、不正ログインを防止します。

多要素認証による安全なアクセス管理３. 従来機能：アクセスログ管理との組み合わせ

これまで提供してきたアクセスログ管理と組み合わせることで、「誰が・いつ・どのように利用したか」を可視化し、セキュリティインシデントの抑止および事後対応を支援します。

アクセスログによる利用状況の可視化

業務自動化 × セキュリティを両立するクラウドサービスへ

当社のクラウドサービスは、生成AIによる知識活用（RAG）とRPAによる業務自動化を統合し、

定型業務から判断を伴う業務まで幅広く支援してきました。今回のセキュリティ強化により、

- 機密情報を扱う業務- 社内ナレッジを活用した生成AI利用- 全社展開を前提としたRPA・AI活用

においても、より安心して導入・運用できる基盤を提供します。

今後について

今後も当社は、機能拡張だけでなく、セキュリティ・ガバナンス・運用管理の観点からも企業利用に耐えるサービスとして継続的な改善を行ってまいります。

サービスの情報

「Autoジョブ名人」は、豊富な業務自動化実績を持ち、初心者でも使いやすいUIと稼働安定性に優れたRPA。最新バージョンでは、Autoジョブ名人のクラウド統合管理「Pixis Cloud」に社内ナレッジを活用して社員の問い合わせに即応する「AI社員」を設定、業務サポートをする「AIチャット」や、会議前にAIが論点整理を行う「AIミーティング」を実装。RPAと生成AIを一体で活用できる本製品は、定型業務・属人業務の両方にアプローチし、「業務を止めない」～現場が選ぶRPAソリューションとして評価されている。

https://www.usknet.com/services/autojob/

ユーザックシステム株式会社について

1971年の創業以来、お客様の業務課題を解決するノウハウとシステムをパッケージ化した「名人シリーズ」を提供しています。RPA、EDI、物流・帳票分野においては、コストパフォーマンスに優れ、短期間で安心して導入でき、基幹システムとの連携も容易なアプリケーションを継続的に開発。近年では、人手不足や働き方改革といった社会課題に対応する中で、特に多くの企業で負担が大きい「受注業務」の自動化に着目。AIエージェントとRPAを組み合わせたソリューション「Knowfa 受注AIエージェント」の開発・提供を進めています。

代表者：小ノ島 尚博

所在地：大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル3F

https://www.usknet.com/