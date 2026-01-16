【調査レポート】2025年の人事、自己評価は「50点」。離職と採用難に苦しんだ1年を経て、2026年は「人的資本経営」と「EX」によるリテンションへ回帰。

LUF株式会社CANTERA ACADEMYはこちら :https://luf.co.jp/cantera-academy/

LUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀尾司）は、当社が運営する人事向け学習プラットフォーム「CANTERAACADEMY」の会員を対象とした定点調査シリーズ『CANTERAHRInsightReport』の第6弾調査結果を発表いたします。

本調査から、2025年は「離職・リテンション」や「採用難」といった人材流動性の高まりに翻弄され、自己評価を低く見積もる人事担当者が多いことが分かりました。

一方で2026年に向けては、AI活用だけでなく、「対人支援スキル」や「従業員体験（EX）」といった人間中心のアプローチで組織を立て直そうとする意志が明らかになりました。

■調査結果から見えた主なインサイト- 2025年の最大の課題は「人の流出」2025年を振り返り、組織の最も大きな課題として「若手・中堅社員の離職・リテンション」や「母集団形成や内定辞退などの採用難」を挙げる回答が過半数を占めました。人材獲得競争の激化と流動性の高まりに対し、有効な手を打ちきれなかった組織が多いことが伺えます。- 自己評価は厳しめ。「課題が多く残った」が過半数自身の人事としての活動に対する自己評価は、「40～59点（課題が多く残った）」とする回答が過半数に達しました。「60～79点（ある程度成果を出せた）」との回答もありましたが、80点以上の高評価はなく、激動の環境下で理想とする成果を出せなかった人事担当者の苦悩が透けて見えます。- 2026年のキーワードは「人的資本経営」と「EX」、そして「対人支援スキル」2026年の最重要テーマとしては、「人的資本経営の可視化と実践」や「従業員体験（EX）の向上」が上位に挙がりました。また、人事担当者自身が新たに挑戦したいこととして、生成AI活用と並んで「組織開発やファシリテーションなどの対人支援スキル」を挙げる声が多数見られました。AIによる効率化が進む一方で、組織の繋ぎ止め（リテンション）には、データやテクノロジーだけでなく、「人の心」に寄り添う高度な対人スキルが必要不可欠であるという認識への回帰が見られます。■2026年1月度調査（Vol.7）のテーマについて

12月調査で浮き彫りになった「人事担当者の悩みと挑戦意欲」を受け、新年最初となる1月度調査では「組織に依存しない『個』の確立」をテーマに設定します。

会社の方針だけでなく、人事担当者個人が激動の時代を生き抜くためにどのようなスキルを磨き、どのようなキャリア自律を目指しているのか、個人の生存戦略に焦点を当てて深掘りしてまいります。

■調査概要

正式名称：激動の1年を振り返り、未来を描く-人事の2025年総括と2026年アジェンダ定点調査Vol.6

調査期間：2025年12月1日～2025年12月31日

調査対象：人事向け学習プラットフォーム「CANTERAACADEMY」の会員

