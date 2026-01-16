「企業のチカラ応援フェア」を開催します！（1/28）
https://prtimes.jp/a/?f=d100533-280-535b30b1ccde647c0afb0d6191e34b13.pdf
ハローワーク堺では企業の皆様へ、ハローワークの活用方法を学べるセミナーと各種相談会を下記の通り開催いたします。この機会に貴社の雇用環境の改善にお役立てください。
1 日時
令和８年１月２８日（水）１３：００～１６：００
2 場所
堺商工会議所２階大会議室（大阪府堺市北区長曽根町１３０-２３）
３ 内容
（１）事業主のためのハローワーク活用セミナー（事前予約制）
時間：１３：００～１５：００
内容：ハローワークを徹底活用し、効果的な募集・採用活動を強力にサポート
（２）企業のチカラ応援コーナー（事前予約可）
時間：１４：００～１６：００
＊さかい「働コミ」Company登録制度及び堺市女性雇用促進等職場環境整備支援
事業補助金に関するご案内／堺市
＊経営及び融資に関するご相談／堺商工会議所＆日本政策金融公庫堺支店
＊障害者雇用に関するご相談／大阪障害者職業センター南大阪支所＆ハローワーク堺
＊キャリアアップ助成金、その他各種助成金のご案内／大阪労働局助成金センター＆
ハローワーク堺
＊労働者とのトラブルに関するご相談／大阪労働局雇用環境・均等部指導課
＊求人票作成等に関するご相談／ハローワーク堺
詳細・お申込はハローワーク堺ホームページへ
→ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/sakai.html
４ 企業のチカラ応援フェアチラシ（以下PDF）
