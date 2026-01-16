【3社の専門家が登壇】LINE活用の最前線 ～運用属人化からの脱却、AIと外部連携で実現する持続可能な顧客接点～

株式会社アローリンク詳細を見る :https://events.cresclab.com/ja-jp/ja-jp/webinar/260204?organizationId=2915

【概要】

現在、多くの企業がLINE公式アカウントを活用したマーケティングに注力していますが、

一方で「配信作業の工数増大」や「運用ノウハウの属人化」が深刻な課題となっています。

特に中堅企業においては担当者のリソース不足が成果の頭打ちや運用停止のリスクに直結しています。

こうした背景を受け、LINEマーケティングの仕組み化を支援する3社は、

システム活用による「脱・マンパワー」の運用戦略を公開する共同セミナーを開催いたします。

【本セミナーで解決する課題】

本セミナーでは、単なる作業効率化に留まらず、

自動化によって「担当者に依存せず成果を出し続ける仕組み」をいかに構築するか、

以下の3つの観点から深掘りします。

・LINEから成果を出す仕組みが作れていない：顧客エンゲージメントを高めるシナリオ設計

・運用工数に課題を感じている：コンテンツ作成や問い合わせ対応を自動化・効率化

・AI活用や外部連携を取り入れたい：外部システムやAIとの自動連携による、シームレスな運用を実現

開催概要

LINE活用の最前線 ～運用属人化からの脱却、AIと外部連携で実現する持続可能な顧客接点～

日時： 2026年2月4日（水） 12:00 - 13:30

形式： オンライン（Zoom）

参加費： 無料

詳細・お申し込み：https://events.cresclab.com/ja-jp/ja-jp/webinar/260204?organizationId=2915

登壇者

株式会社アローリンク

デジタルイノベーション事業部

部長

山中 沙智



100社以上の企業にてLINEを活用した採用コンサルティングに従事。その後、自治体・省庁向けLINE公式アカウントを活用したDX推進プロジェクトに携わり、官民双方の知見を深める。

現在は法人企業を対象に、LINEを軸としたLTV向上、ファン化、業務効率化の実現を支援。特にファンマーケティングにおける戦略立案や、システム開発・外部連携を活用した運用の仕組み化を強みとしている。

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/331_1_67d5e8bf10be9bd4a1170fb12c977115.jpg?v=202601161021 ]

【提供サービス】

当社は、以下のサービスを提供しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/331_2_fdbb105449368c21ef45329bac46dda2.jpg?v=202601161021 ]