【3社の専門家が登壇】LINE活用の最前線 ～運用属人化からの脱却、AIと外部連携で実現する持続可能な顧客接点～
【概要】
現在、多くの企業がLINE公式アカウントを活用したマーケティングに注力していますが、
一方で「配信作業の工数増大」や「運用ノウハウの属人化」が深刻な課題となっています。
特に中堅企業においては担当者のリソース不足が成果の頭打ちや運用停止のリスクに直結しています。
こうした背景を受け、LINEマーケティングの仕組み化を支援する3社は、
システム活用による「脱・マンパワー」の運用戦略を公開する共同セミナーを開催いたします。
【本セミナーで解決する課題】
本セミナーでは、単なる作業効率化に留まらず、
自動化によって「担当者に依存せず成果を出し続ける仕組み」をいかに構築するか、
以下の3つの観点から深掘りします。
・LINEから成果を出す仕組みが作れていない：顧客エンゲージメントを高めるシナリオ設計
・運用工数に課題を感じている：コンテンツ作成や問い合わせ対応を自動化・効率化
・AI活用や外部連携を取り入れたい：外部システムやAIとの自動連携による、シームレスな運用を実現
開催概要
LINE活用の最前線 ～運用属人化からの脱却、AIと外部連携で実現する持続可能な顧客接点～
日時： 2026年2月4日（水） 12:00 - 13:30
形式： オンライン（Zoom）
参加費： 無料
登壇者
株式会社アローリンク
デジタルイノベーション事業部
部長
山中 沙智
100社以上の企業にてLINEを活用した採用コンサルティングに従事。その後、自治体・省庁向けLINE公式アカウントを活用したDX推進プロジェクトに携わり、官民双方の知見を深める。
現在は法人企業を対象に、LINEを軸としたLTV向上、ファン化、業務効率化の実現を支援。特にファンマーケティングにおける戦略立案や、システム開発・外部連携を活用した運用の仕組み化を強みとしている。
会社概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/331_1_67d5e8bf10be9bd4a1170fb12c977115.jpg?v=202601161021 ]
【提供サービス】
当社は、以下のサービスを提供しております。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/331_2_fdbb105449368c21ef45329bac46dda2.jpg?v=202601161021 ]