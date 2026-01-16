【’47（フォーティーセブン）】5パネル構造が特徴の「HITCH」に、’47ならではのカラーでヤンキース、ドジャース、パドレスのロゴを配したキャップを発売
1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、5パネル構造を採用したシルエット「HITCH（ヒッチ）」より、MLB（メジャーリーグ・ベースボール）のニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレスの球団ロゴをフロントに配したキャップを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野・沖縄(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて発売いたしました。
フロントパネルには球団ロゴを配置し、深みのあるブラウンや落ち着いたネイビーに加え、グレー、ブルー、ピンクにはトーンを抑えたスモーキーな色味を採用しています。彩度を抑えたニュアンスカラーがロゴをやわらかく引き立て、スタイリング全体に自然になじむ仕上がりに。スポーツテイストを程よく残しながらも、日常のコーディネートに取り入れやすいカラーリングが特徴です。
【ラインアップの一例】 ※価格はすべて税込
[’47 HITCH] 各 4,950 円
コレクション一覧はこちら：
https://47brand.co.jp/collections/super-47-hitch
【’47オフィシャルサイト / SNS】
公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)
Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)
X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)
TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)