【’47（フォーティーセブン）】5パネル構造が特徴の「HITCH」に、’47ならではのカラーでヤンキース、ドジャース、パドレスのロゴを配したキャップを発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、5パネル構造を採用したシルエット「HITCH（ヒッチ）」より、MLB（メジャーリーグ・ベースボール）のニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレスの球団ロゴをフロントに配したキャップを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野・沖縄(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて発売いたしました。

フロントパネルには球団ロゴを配置し、深みのあるブラウンや落ち着いたネイビーに加え、グレー、ブルー、ピンクにはトーンを抑えたスモーキーな色味を採用しています。彩度を抑えたニュアンスカラーがロゴをやわらかく引き立て、スタイリング全体に自然になじむ仕上がりに。スポーツテイストを程よく残しながらも、日常のコーディネートに取り入れやすいカラーリングが特徴です。

【ラインアップの一例】 ※価格はすべて税込

[’47 HITCH] 各 4,950 円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/super-47-hitch

