【特許AIエージェント最新事例】 施工精度ばらつき課題に挑む建設ロボット制御技術の発明検討をMyTokkyo.Aiで支援

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：平井智之）は、建設現場におけるトンネル施工ロボットの施工精度補正制御技術に関する特許検討において、自社開発の特許支援AIプラットフォーム「MyTokkyo.Ai」が活用されたことを発表する。本事例では、温度や湿度といった現場環境の変動に起因する施工精度のばらつきを解消するため、センサー情報をAIが解析しロボット動作をリアルタイムに補正する制御技術について、特許化可能な発明要素の抽出および発明提案書の整理を行った。

導入背景

トンネル施工をはじめとする建設分野では、人手不足や安全性向上への対応として施工ロボットの導入が進んでいる。一方で、施工現場は温度・湿度・粉塵量などの環境条件が一定ではなく、これらの変動がロボットの動作精度に影響を与えるという課題が顕在化していた。

特に、ロボットアームの位置制御や加圧制御は微細な環境変化の影響を受けやすく、施工誤差の発生や再調整作業が必要となるケースも少なくなかった。このため、現場環境の変動を前提とし、施工動作を自律的に補正する新たな制御技術の検討が求められていた。

MyTokkyo.Aiの採用理由

AIの調査計画が可視化できます発明提案書の構成を考えます発明提案書を作成しました

従来、建設ロボットの制御技術に関するアイデアを発明提案書として整理するには、開発現場で生まれた技術的着想を知財部門が個別にヒアリングし、「課題」「解決手段」「技術的効果」の形に落とし込む必要があった。そのため、発明化までに時間を要し、現場で得られた知見が十分に活用されないケースもあった。

MyTokkyo.Aiは、施工ロボットの動作ログやセンサー情報、技術メモといったテキストデータをAIが解析し、発明提案書に必要な要素を構造化して自動整理する機能を備えている。

本事例では、トンネル施工ロボットの施工データおよび環境条件の解析結果を入力することで、現場環境の変動に応じた施工精度補正制御という発明コンセプトについて、AIが短時間で「課題」「解決手段」「技術的効果」を整理し、発明提案書のドラフトを生成した。

知財の専門知識を持たない開発担当者であっても、現場で得られた技術的知見をそのまま発明として文書化できた点が、MyTokkyo.Ai採用の決め手となった。

活用状況と効果

MyTokkyo.Aiを活用し、トンネル施工ロボットの施工精度補正制御に関する仮想発明提案書を作成した。

本発明では、以下の要素が整理された。

・課題

温度や湿度などの現場環境の変動に応じて、施工ロボットの動作を自律的に補正する技術が必要であった。

・解決手段

現場に設置された各種センサーから取得した情報をAIがリアルタイムに解析し、ロボットアームの位置および加圧力を自動的に補正する制御方式を採用した。さらに、施工結果の履歴データを蓄積し、AIが再学習する機構を導入することで、環境変動への適応精度を継続的に向上させる構成とした。

・技術的効果

施工誤差を従来比で約60％削減し、異なる現場条件下においても高い施工再現性を実現する効果が期待される。

これらの要素をMyTokkyo.Ai上で対話的に整理することで、技術の新規性や効果を明確化し、特許出願を見据えた発明提案書を短期間で作成することが可能となった。

今後の展望

リーガルテック株式会社は、MyTokkyo.Aiを活用した発明抽出および特許検討の仕組みを、トンネル施工ロボットにとどまらず、建設分野における自律制御技術、ロボティクス、センシング技術などの関連領域へ順次展開していく予定である。

施工現場や研究開発の過程で日々生じる技術データや検証結果を、発明として迅速に整理・文書化する体制を強化することで、開発スピードと知財創出力の両立を図る。今後もMyTokkyo.Aiを中核とした知財基盤の高度化を通じ、建設・インフラ分野における競争力強化に貢献していく。

製品ページ：https://www.tokkyo.ai/pvt/

お問合せ：https://form.legaltech.co.jp/aos/tokkyo-ai/input/

アップデート情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000388.000042056.html

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供