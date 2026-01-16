「桜井章一」最期の書！　後ろ姿が“本物”の男になれ！『男の背中　雀鬼からのラストメッセージ』2026年1月16日発売!!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、 『男の背中 雀鬼からのラストメッセージ』（著者：桜井章一）を2026年1月16日（金）に発売いたしました。

『男の背中 雀鬼からのラストメッセージ』書影何者にも屈せず、従わず、惑わされず、道なき道に“一歩”を刻み続ける者のあとには、己だけの道ができる。去り行く希代の勝負師が背中で語る、最期の書！

【あらすじ】

宗教は「信じる者は救われる」と言う。

だが、本当に救われた人間などひとりもいない。

半分信じて、半分疑う。他人に対しても、自分に対しても、

常にその姿勢を保ち続けることで精神のバランスを保ち、

これまで見えなかったものが見え、新たな気づきを得ることができる。

宗教や政治や詐欺師たちに騙されないための知恵を最期に語った、

雀鬼・桜井章一の遺言状！

【見どころ】

本当の意味での最後の気力を振り絞り、「魂」を込めて作った最後の作品

【書誌情報】

◆タイトル：『男の背中 雀鬼からのラストメッセージ』

◆著者：桜井章一

◆発売日：2026年1月16日

◆仕様：四六・256ページ

◆定価：1,980円（税込）

竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10151607.html

【作家情報】

桜井章一（さくらい・しょういち）

東京都生まれ。昭和30年代から、麻雀の裏プロの世界で勝負師としての才能を発揮。“代打ち”として20年間無敗の伝説を築き、“雀鬼”と呼ばれる。現役引退後は麻雀を通した人間形成を目的とする雀鬼会を主宰。その生き様は、多くの書籍や劇画等で作品化されている。著書は『麻雀力が目覚める打ち方(小社)』、『金メダリストの条件(小社)』、『人を見抜く技術(講談社+α新書)』、『努力しない生き方(集英社新書)』ほか多数。

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/