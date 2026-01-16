【新刊情報】大人気「おねえちゃんって」シリーズから派生した新シリーズ「おねえちゃんときせつのおはなし」の第１巻『ココとナツのひなまつり』（いとうみく・作／つじむらあゆこ・絵）発売！

株式会社 岩崎書店ココ・ナツ姉妹が季節の行事と遊びを楽しむ！新シリーズスタート！

人気シリーズ「おねえちゃんって」（全10巻）から派生した新しいシリーズ「おねえちゃんときせつのおはなし」がスタートしました。

お姉ちゃんのココと妹のナツが、春夏秋冬の年中行事や遊びを経験しながら成長していきます。

じつは、ココとナツは血がつながっていません。ココのお母さんとナツのお父さんが結婚して、姉妹になったのです。ふたりはよくぶつかり合いますが、巻を追うごとに、絆を深めていきます。

「ひなまつり」を舞台に、きょうだいのすれ違いと絆を描いた心あたたまる物語

「おひなさまは、まめまきのつぎの日にかざるの」とおかあさん。

姉妹は、それぞれのおひなさまを飾ります。

ココのは段飾り。ナツのは親王飾り。

妹のナツが、お姉ちゃんのココのおひなさまを乱暴にさわるので、ココはハラハラ。

「壊したら弁償だからね！」とココは言いました。

でも、「弁償」ってどういうこと？

新しいおひなさまにとりかえるってこと？

新しいおひなさまではなくて、自分のおひなさまは、このおひなさまだけだと気づくココ。

ところが、なんとココがナツのおひなさまを壊してしまって……。

さあ、せっかくのひなまつりは、どうなってしまうのでしょうか？

季節の行事の意味をやさしく描きながら、きょうだいの心の成長をていねいに伝える、低学年向け読み物です。

●書誌情報

書名：『ココとナツのひなまつり』

著者名：いとうみく・作／つじむらあゆこ・絵

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,100円（本体1,210円＋税）

判型：A5変 頁数：80ページ

対象年齢 小学校低学年向き

配本日：2026年1月16日

発売日：2026年1月20日

ISBN：978-4-265-07477-8

岩崎書店HP商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10153853.html

中面・プロフィール動画：https://www.iwasakishoten.co.jp/news/n118270.html

YouTube 紹介ショート動画：https://www.youtube.com/shorts/mnHF-oFoEEU

●大好評！「おねえちゃんって」シリーズ（全10巻）いとうみく・作／つじむらあゆこ・絵

●おねえちゃんって、もうたいへん！

●おねえちゃんって、ほーんとつらい！

●おねえちゃんって、いっつもがまん!?

●おねえちゃんって、まいにちはらはら！

●おねえちゃんって、すっごくもやもや！

●おねえちゃんって、きょうもやきもき！

●おねえちゃんって、ちょっぴりせのび！

●おねえちゃんって、ときどきなきむし!?

●おねえちゃんって、あれれ、あかちゃん？

●おねえちゃんって、もうさいこう！

各定価：1,100円（本体1,000円＋税）

●著者プロフィール

作者：いとう みく

神奈川県生まれ。『糸子の体重計』（童心社）で第46回日本児童文学者協会新人賞、『朔と新』（講談社）で第58回野間児童文芸賞を受賞。『きみひろくん』（くもん出版）で第31回ひろすけ童話賞、『つくしちゃんとおねえちゃん』（福音館書店）で第69回産経児童出版文化賞、『あしたの幸福』（理論社）で第10回河合隼雄物語賞を受賞、『真実の口』（講談社）で第65回日本児童文学者協会賞受賞。著書に「おねえちゃんって」シリーズ（岩崎書店）など多数。「季節風」同人。

画家：つじむら あゆこ

香川県生まれ。武蔵野美術大学造形学部日本画学科卒業。こどもの本の仕事を中心に活躍。挿し絵に「おねえちゃんって」シリーズ（いとうみく・作、岩崎書店）、「おばけのポーちゃん」シリーズ（吉田純子・作、あかね書房）、『オンチの葉っぱ ららららら♪』（おおぎやなぎちか・作、文研出版）など多数。