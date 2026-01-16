デザイナー佐藤卓学長が語る「通信教育の可能性」

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

リスキリングや学び直しが当たり前となり、働き方やキャリアの選択肢が広がるなか、学びを「一度きり」で終わらせない時代が訪れています。



厚生労働省の令和6年度「能力開発基本調査」によると、働いている人のうち36.8％が自己啓発活動を実施しているという結果が出ています。また、業務外研修（OFF-JT）を受講した人は37.0％にのぼり、いずれも前回調査から上昇しています。

このデータからは、社会人が働きながら意欲的に学び続ける姿勢を示すと同時に、人生の途中でキャリア形成やリスキリングに取り組む人が着実に増えていることを示しています。



こうした流れのなか、グラフィックデザイナーの佐藤卓が学長を務める京都芸術大学（所在地：京都府左京区）の通信教育部は、芸術大学の授業をオンラインで体験できる「冬のオンライン1日体験入学」を、2026年1月17日（土）から24日（土）にかけて開催します。



本プログラムは、全国どこからでも参加可能。イラスト、音楽、デザイン、文芸など、多彩なカリキュラムを通じて、芸術大学での学びを実際の授業形式で体験できる取り組みです。

※厚生労働省「令和6年度 能力開発基本調査」「自己啓発を実施した労働者」とは、業務に関連して自発的に学習・研修・資格取得などの能力開発活動を行った者を指す。

■ 通信教育に求められる新たなニーズとは

社会人の学び直しやキャリアの再設計への関心が高まり、大学教育には「いつでも・どこでも学べる」柔軟性に加えて、「何がどこまで身につくのか」をできるだけわかりやすく可視化した学習体験が求められるようになっています。 一方で通信教育については、「一人で学ぶもの」「学びの様子が見えにくい」といったイメージを持つ人も少なくありません。

京都芸術大学通信教育部は、こうした固定概念を超えるべく、対話や体験、教員と学生の双方向のやり取りを重視した授業設計を進めています。



今回の「冬の1日体験入学」は、その教育モデルの一端を、実際のオンライン授業形式で体験していただくことを目的としたプログラムです。

■ 佐藤卓学長～通信教育が開く、新しい可能性～

仕事とは直接関係がなくても、自分の中に何か思いがあれば、通信という仕組みがあることで「ちょっとチャレンジしてみようかな」「入ってみようかな」と思えるようになりました。そうして学びに入ってくる人たちは、実際にたくさんいらっしゃいます。



昔やっていたことをもう一度、少し磨きをかけたいという方もいらっしゃるでしょう。一方で、まったく新しいことに挑戦しようとする方もいます。



「よくわからないけれど、魅力的」という感覚は、とても大事だと思っています。わからなくても惹きつけられるものに、人は自然と興味を持つものです。



以前なら諦めざるを得なかったことにチャレンジできる時代になったことは、本当に素晴らしいことです。そういう方々がこれからどんな活躍をし始めるのか、とても楽しみにしています。



佐藤 卓（さとう・たく）学長プロフィール

グラフィックデザイナー。電通を経て株式会社TSDOを設立・代表。ロッテ「キシリトールガム」、明治「おいしい牛乳」などのパッケージをはじめ、「金沢21世紀美術館」「国立科学博物館」のCIなども手がける。また、NHK Eテレ「にほんごであそぼ」アートディレクター、「デザインあ」「デザインあneo」総合指導も。2025年4月より京都芸術大学学長。

■ 冬のオンライン1日体験入学について

本プログラムでは、イラスト、音楽、デザイン、文芸など、京都芸術大学通信教育部の各コースの授業をオンラインで体験できます。動画視聴だけではなく、実際に手を動かし、教員から講評を受けるなどの多彩な体験プログラムを通して、「大学で学ぶとはどういうことか」を具体的に実感できる内容となっています。

期間：2026年1月17日（土）～1月24日（土）

申込方法：WEBより事前申込（先着順・無料）

開催形式：オンライン（Zoom）

申込みと詳細は特設サイトで：

https://www.kyoto-art.ac.jp/t/briefing/1day-winter/

冬のオンライン1日体験入学では、自宅にいながら本格的な大学での芸術の授業を受講できます。参加者は複数のコースに申し込むことができ、イラストや音楽演奏といった経験は必要ありません。

主な体験授業例- イラストレーションコース「海の透明感を出す色の選び方」写真をお手本にしながら講師とともに実技を体験し、後半では講評付きでスキルを深めます。- 音楽コース（2026年4月開設予定）DTM（デスクトップミュージック＝パソコンでつくる音楽）作曲体験講義。パソコンを使い、コードワークから波形編集まで 初心者でも理解しやすい実演形式で進行します。- ランドスケープデザインコース箱庭制作の実演を体験できるほか、参加された皆さんにはご自宅でお試しいただける説明書がプレゼントされます。

※上記以外にも多数の体験授業を開催予定

⬛︎ 京都芸術大学について

通学課程・通信教育課程あわせて約23,000名が在籍。「藝術立国」を教育理念に掲げ、通信教育課程を1998年開設。2025年度学生数は、私立大学通信教育課程で最大数となっています。

通信教育部芸術学部：5学科19コース（芸術教養学科、文化コンテンツ創造学科、芸術学科、美術科、環境デザイン学科）

在籍者数：17,586名 ※通信教育部芸術学部 正科生、2025年5月1日現在

所在地：〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/