「ドコモ×Netflix 観るなら今！春のポイント大還元祭」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）と世界最大級の動画配信サービスを展開するNetflixは、映像配信サービスにおける連携強化の取り組みとして、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」をご利用の お客さまを対象に「ドコモ×Netflix 観るなら今！春のポイント大還元祭」（以下、本キャンペーン）を2026年1月16日（金）から2026年3月31日（火）までの期間で開催します。本キャンペーンでは、対象プランをご利用のお客さまがドコモの「爆アゲ セレクション」からNetflixを新規でお申し込みいただくと、Netflixの広告つきスタンダードプランの月額利用料金に相当する890ポイント※1のdポイント（期間・用途限定）※2を最大3か月分進呈します。

本キャンペーンは、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」をご契約で、キャンペーン期間中に「爆アゲ セレクション」のキャンペーンサイトから「Netflix」を新規でお申し込みいただいたお客さまが対象です。ご契約中の料金プランが「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の場合、Netflixの広告つきスタンダードプラン3か月分 相当の2,670ポイントをdポイント（期間・用途限定）※2で進呈します。「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」の場合は、Netflixの広告つきスタンダードプランの1か月分相当となる890ポイントのdポイント（期間・用途限定）※2を進呈します。キャンペーン期間は、2026年1月16日（金）から2026年3月31日（火）までです。

Netflixは、岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーの3役を担う侍バトルロワイヤル「イクサガミ」、そしてアジアのトップクリエイターが手掛けた大人のためのピュアなロマンティックコメディ「匿名の恋人たち」など、話題必至の 作品が勢ぞろいしています。

さらに2026年3月には、日本を代表する世界的人気コミックを原作とした実写版「ONE PIECE」シーズン2や「2026 World Baseball Classic」をNetflixにて独占配信予定です。

この特別な機会に、Netflixの多彩なコンテンツをおトクにお楽しみください。

本キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイトおよび別紙をご確認ください。なお、本キャンペーン終了後はドコモが提供する「爆アゲ セレクション」特典が適用され、ご利用のNetflixプランに応じ最大

20%のポイントを毎月還元します。

詳細は「爆アゲ セレクション」のサービスサイトをご確認ください。

＜「ドコモ×Netflix 観るなら今！春のポイント大還元祭」キャンペーンサイト＞

https://ssw.web.docomo.ne.jp/bakuage/netflix/

＜「爆アゲ セレクション」サービスサイト＞

https://ssw.web.docomo.ne.jp/bakuage/

両社は今後も、強固なパートナーシップを通じて、映画・ドラマ・スポーツなど魅力あふれるコンテンツとお得な特典をお届けし、お客さまに新しいエンターテインメント体験をご提供してまいります。

■NTTドコモ 代表取締役副社長・コンシューマサービスカンパニー長 齋藤 武（さいとう たけし）コメント

ドコモとNetflixは2023年4月より強固なパートナーシップを築き、現在では「爆アゲ セレクション」を通じて多くのお客さまに、お得にNetflixをお楽しみいただいております。さらに本日（1月16日（金））からは、新たにNetflixをご契約いただいたお客さまに更に強化したキャンペーンを開始し、より多くのお客様にNetflixの魅力を体験頂ける事を大変うれしく思います。ドコモは、スポーツや音楽、映像などのファンを応援し、コンテンツ視聴にとどまらず、観戦体験などデジタルとリアルを融合した新しい価値創造を通じて、お客さまとより深いつながりを築いていきたいと考えております。

今回のキャンペーンにより、世界中で愛される多くのNetflix配信コンテンツを、より多くのお客さまにお楽しみいただけるよう、今後もNetflixとの協業をさらに強化し、魅力的な体験をお届けしてまいります。

■Netflix ビジネスディベロップメント シニアディレクター 下井 昌人（しもい まさと）コメント

NTTドコモとは2023年のパートナーシップ締結以来、「爆アゲ セレクション」を通じて、お得に

Netflixをご利用いただける ことで、はじめやすく、そして続けやすい環境づくりに共に取り組んできました。

このたび連携強化の一環として「春のポイント大還元祭」を実施できることを大変嬉しく思います。本キャンペーンをきっかけに、より多くのドコモユーザーの皆さまに、Netflixならではの多彩なコンテンツをお楽しみいただければと考えております。

今春は、実写版「ONE PIECE」シーズン2や「2026 World Baseball Classic」など注目コンテンツの配信が予定されています。今後もNTTドコモとの協業をさらに前進させ、日本のお客さまにより一層

Netflixをお楽しみいただけるよう取り組んでまいります。

※1 「爆アゲ セレクション」の通常還元ポイントと合わせて進呈ポイントがdポイント（期間・用途限定）最大2,670ポイン

ト、もしくは890ポイントになるよう進呈します。

※2 dポイント（期間・用途限定）とは、当社のスマホの購入、「dマーケット」、ローソンなどの街のお店での利用など幅広

い用途にご利用いただけますが、通常のdポイントと異なり、利用用途が限定され進呈時にそれぞれ固有の有効期間が設定

されています。

＊「爆アゲ」「ahamo」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

別紙1

「ドコモ×Netflix 観るなら今！春のポイント大還元祭」概要

1. キャンペーン名

「ドコモ×Netflix 観るなら今！春のポイント大還元祭」

2. 期間

2026年1月16日（金）午前10時00分～2026年3月31日（火）午後23時59分

3. 進呈内容

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」をご契約中※1でキャンペ

ーン期間中に ドコモからNetflix※2を契約された方に、dポイント（期間・用途限定）を進呈しま

す。※3

・「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約の場合：最大2,670ポイント（890ポイント×3

か月）

・「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」をご契約の場合：890ポイント

4. 特典適用条件

＜特典適用条件＞

下記１.～３.すべてを満たす方が対象です。

１. キャンペーン期間中にドコモからNetflixをご契約いただくこと

Netflix対象プラン：Netflix 広告つきスタンダード・Netflix スタンダード・Netflix プレミアム

２. 条件１.達成時点でドコモの以下の対象料金プランをご契約中であること

対象料金プラン:「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」

３. 条件１.２.において、同一のdアカウントで行うこと

＜特典適用期間＞

・「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご契約者：

特典適用条件をすべて満たした月を1か月目として3か月目末まで

（例：2月に特典適用条件をすべて満たした場合は4月末まで）

・「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」ご契約者：

特典適用条件をすべて満たした月

（例：3月に特典適用条件をすべて満たした場合は3月末まで）

5. ポイント進呈時期

2026年6月以降（予定）※4※5

6. 注意事項

・本キャンペーンによるdポイント（期間・用途限定）の進呈は、お一人さまにつき1回限りとなり

ます。本キャンペーンの特典適用条件を満たした後にNetflix対象プランまたは、ドコモ対象料金プ

ランの変更・再契約があった場合でも、最初に特典適用条件を満たしたご契約内容が有効となりま

す。

・特典適用期間の各月内で1度でも対象dアカウントにて、ドコモ経由でのNetflix対象プランのご契

約が確認 できた月を「契約月」としてカウントします。月途中で契約開始・解約した場合でも、

その月内に一度でも契約が有効であれば「契約月」となります。

・キャンペーン開始前にNetflixをご契約いただき（ドコモからご契約いただいた場合も含む）、そ

の後解約された お客さまは本キャンペーンの特典適用条件を満たした場合、特典進呈対象となり

ます。

・キャンペーン期間中であってもキャンペーン内容もしくは条件を変更する可能性があります。

※1 Netflixをドコモからご契約いただいた時点でドコモの以下の対象料金プランをご契約中の方が対象です。

対象料金プラン：「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」

※2 Netflix対象プラン：Netflix 広告つきスタンダード・Netflix スタンダード・Netflix プレミアム

ドコモからNetflixのいずれかのプランをご契約いただいているお客さまがほかのNetflixプランへ変更される場合は特典適用

対象外です。

※3 「爆アゲ セレクション」の通常還元ポイントと合わせて進呈ポイントがdポイント（期間・用途限定）最大2,670ポイン

ト、もしくは890ポイントになるよう進呈します。

※4 進呈するdポイント(期間・用途限定)の有効期限は進呈日の3か月後月末までです。

※5 dポイント進呈前に「dポイントクラブ」を退会された場合はdポイント進呈対象外となります。