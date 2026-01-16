シンジケートローン業務管理ソリューション「Agent Square Cloud」の機能を拡張　帳票送付業務の効率化を支援

キヤノンITソリューションズ株式会社

キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金澤 明、以下キヤノンITS）は、シンジケートローン業務管理の効率化を支援する金融機関向けサービス「Agent Square Cloud」において、帳票送付業務の効率化とペーパーレス化を推進する帳票メール送信機能を、2026年4月下旬に提供開始します。

■背景

シンジケートローンにおけるエージェント業務では、確実な情報伝達手段としてFAXによる通知が主流であり、現在も多くの金融機関で利用されています。一方で、デジタル化や業務効率化の観点から、FAX中心の運用には主に利便性の面で課題がありました。特に紙ベースでの管理や送信作業の手間、業務負荷の増加などが顕在化しており、より効率的かつ安全な情報伝達手段へのニーズが高まっています。

キヤノンITSは、シンジケートローンのエージェント業務の課題解決を目的に、契約管理を支援する「Agent Square Cloud」を提供しており、このたびリリースする「帳票メール送信機能」は、こうしたFAX中心の運用課題を解決し、セキュアな環境でメールによる帳票送付を可能にすることで、業務効率化とペーパーレス化を推進します。

■特長

メール連携による帳票送付

「Agent Square Cloud」から出力した帳票（Excelシート）はPDF形式に変換され、ダウンロードリンクとして送信先に通知されます。受信者は安全なダウンロードサイトから帳票を取得可能です。

柔軟な送信先設定

案件ごとに借入人/貸付人/保証人などの法人属性を登録し、属性ごとに複数のメールアドレス設定が可能。送信先や文面テンプレートも案件ごとに管理/変更できます。

セキュリティ/運用面の強化

メール送信にはキヤノンマーケティングジャパン株式会社が提供する情報漏えい対策ソリューション「GUARDIANWALL」を採用し、第三者承認機能やBCC設定など、金融機関の運用に適したセキュリティと管理機能を搭載しています。

■展望

2005年から金融機関向けに提供しているシンジケートローン業務管理ソリューション「Agent Square」は、市場の変化やお客さまからの要望に柔軟に対応し、随時機能改修を加えながらお客さまの業務に沿ったシステムへと成長してきました。今後も利便性を高める機能拡張や他のサービス/システムとの連携強化を継続的に行いながら、エージェント業務に取り組む金融機関を支援してまいります。

＜Agent Square Cloudについて＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1375/table/1005_1_c1c369ca28a7ffdcd3a6b8d57966eee2.jpg?v=202601161021 ]

キヤノンITSは、シンジケートローンのエージェント業務の課題を解決するソリューションとして、契約管理を支援する「Agent Square」を提供し、全国約40の金融機関に導入しています。この経験を生かし、利便性を高め導入しやすいSaaSサブスクリプション型サービスとして、「Agent Square Cloud」を2024年3月26日より提供開始しました。「Agent Square Cloud」は、シンジケートローン案件組成後の融資実行から回収まで、契約管理にともなう業務を効率化するサービスです。契約情報/業務委託手数料の管理や、スケジュールに基づいた日次業務の管理など、使いやすい画面仕様でエージェント業務の負荷を軽減します。