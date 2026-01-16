橋下徹が自慢連発！？　天王寺動物園でおっさん大はしゃぎ！　動物クイズに渡辺正行のコーラ早飲みも飛び出す珍道中

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさん達による街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と2人の"ゲストおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか！？

出演

黒田有（メッセンジャー）

渡辺正行

橋下徹

内容

今回の舞台は「天王寺動物園」。ゲストの橋下徹、渡辺正行と共に、いつもとはちょっと趣向を変えて、「動物クイズ」を交えておっさんでも楽しめる“大人の動物園さんぽ”に繰り出す。

ロケ序盤から、ホッキョクグマのホウちゃんがダイナミックにプールへ飛び込む姿に大喜びのおっさんたち。橋下は、さっそく大阪市長時代に天王寺動物園を改革した話を持ち出し、おなじみの自慢話が発動！ 思わず黒田が「自慢するために動物園に来た？」と尋ねると、橋下は「ここは自慢の宝庫です」とニヤリ。

橋下の自慢話ばかりにならないように（！？）、今回は、動物の生態を解説してくれる飼育課リーダー・市成崇さんも同行してくれることに。さっそく市成さんからホッキョクグマの毛の秘密を教えてもらい、黒田は「もっと聞きたいね。めっちゃ楽しみですわ」と知的好奇心が刺激された様子。

せっかくなので、ホウちゃんの餌やりを手伝うことに。餌やりにも動物たちが退屈しないような工夫がなされていて、黒田も「そんなん考えてはるねんねぇ。えらいなあ」と感心する。

サイやキリンの生態の豆知識を聞きながら動物園を巡り、童心にかえってはしゃぐおっさんたち。橋下が「ものすごく勉強になる。特別な入場料でガイドを付けたら絶対におもしろい」と提案する場面も。

一行はフードコート「FooZoo(（フーズー）」でひと休み。橋下は「しろくまクレープ」、渡辺が「きりんドッグ」と、スタッフおすすめのかわいいメニューを注文するなか、黒田はひとり「おっさんが食べるもんちゃいまっせ」とブツクサ。

話題は渡辺のプレイボーイ時代の話へ。黒田が「女遊びがひどい、みたいなこと言われていたでしょう？」と切り込むと、「女の人にモテた」と素直に答える渡辺。同時期に2人の女性を本気で好きになったことがあるそうで、その結末に黒田と橋下は爆笑！

最後にチンパンジー舎を見学。すると、チンパンジーのミナミが市成さんの姿を見つけるやいなや、餌をねだるような仕草を見せる。近年、チンパンジーの知能が人間に近づいているという研究結果もあるそうで、これを受けて黒田が、「（ミナミが）橋下さんに『給料上げろ』って言ってる」と言い出して……。

動物園を後にし、新世界へと足を延ばすおっさんたち。道中では、渡辺がかつて大人気番組『オレたちひょうきん族』で披露していた“コーラ早飲み”の秘話が話題に上がり、「実はコツがあるんですよ」と、その舞台裏を語り始める。

おっさんたちは、だし巻きが名物の居酒屋「だしとたまご まんまる」にピットイン。店主がお笑い好きとあって、話題は「M-1グランプリ」に。審査員を5度務めた渡辺は、「審査員がいいか悪いかも評価されている」と、その立場ならではの苦悩を語る。

そんな中、黒田が瓶のコーラを発見。橋下は「これは、お願いすればやってくれるんですかね……？」と遠回しに促すと、渡辺が「では、コーラ早飲みを……」と神業を披露する！