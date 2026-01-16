¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re:¥Ðー¥¹¡ÙYouTube¤ÇÁ´ÏÃ¤ò½ç¼¡ÌµÎÁ¸ø³«¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡Ú¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÂè1´¬¤âÂç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡Û
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re:¥Ðー¥¹¡Ù¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤«¤éTOKYO MX¡¢BS11¡¢AT-X¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢12·îËö¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡×¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re:¥Ðー¥¹¡ÙÁ´12ÏÃ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½ç¼¡ÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÂè1ÏÃ¡Û¤òËÜÆü1·î16Æü¤«¤é1·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢¡ÚÂè2ÏÃ¡Û¤ò1·î23Æü¤«¤é1·î29Æü¤Þ¤Ç¡Ä¡ÚÂè12ÏÃ¡Û¤ò4·î3Æü¤«¤é4·î9Æü¤Þ¤Ç¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤è¤ê1ÏÃ¤º¤Ä1½µ´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re:¥Ðー¥¹¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¶ÈÊ¿ ÌÔ (¤Ê¤ê¤Ò¤é ¤¿¤±¤ë)¤Ï¡¢Ã¯¤È¤â¤Ä¤ë¤Þ¤º1¿Í¸ÉÆÈ¤Ë·ö²Þ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¥ä¥ó¥ー¹â¹»À¸¡£ÌÔ¤Ï¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¡ÖÅÅµÀÊ¿°Âµþ¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ä¥¥ß¥ä¤ÎÌ¿¤òµß¤¦°Ù¡¢²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ç¹³¤¦¤¬¡Ä!?Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¿¥¤¥à¥êー¥×µß½Ð·à!!ÀäÂÐ¤Ë¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÂè1´¬¤âÂç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¤³¤Á¤é¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re:¥Ðー¥¹¡ÙÂè1ÏÃ¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://youtu.be/Cr-uUm_DP30
ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¡Ö¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re:¥Ðー¥¹¡ÙÁ´12ÏÃ ½ç¼¡¸ø³«¡ª¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï³µÍ×Íó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡×¡§
https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DeWTeElTKMjv2sadUZ8QK2&si=9S23jG4u7ZtOGRWP(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DeWTeElTKMjv2sadUZ8QK2&si=9S23jG4u7ZtOGRWP)
¹ÖÃÌ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡õ¥³¥ß¥Ã¥¯ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡Û¡§
https://www.youtube.com/c/fatv
¿·ºî¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡ª¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§¡¡https://x.com/FullAnimeTV
¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re:¥Ðー¥¹¡Ù¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1ÏÃ »î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://pocket.shonenmagazine.com/title/02889/episode/418840
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re:¥Ðー¥¹¡Ù(Á´12ÏÃ)¡¡ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡Ú1ÏÃ¡Û2026Ç¯1·î16Æü(¶â)AM0:00～1·î22Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú2ÏÃ¡Û2026Ç¯1·î23Æü(¶â)AM0:00～1·î29Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú3ÏÃ¡Û2026Ç¯1·î30Æü(¶â)AM0:00～2·î5Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú4ÏÃ¡Û2026Ç¯2·î6Æü(¶â)AM0:00～2·î12Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú5ÏÃ¡Û2026Ç¯2·î13Æü(¶â)AM0:00～2·î19Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú6ÏÃ¡Û2026Ç¯2·î20Æü(¶â)AM0:00～2·î26Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú7ÏÃ¡Û2026Ç¯2·î27Æü(¶â)AM0:00～3·î5Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú8ÏÃ¡Û2026Ç¯3·î6Æü(¶â)AM0:00～3·î12Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú9ÏÃ¡Û2026Ç¯3·î13Æü(¶â)AM0:00～3·î19Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú10ÏÃ¡Û2026Ç¯3·î20Æü(¶â)AM0:00～3·î26Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú11ÏÃ¡Û2026Ç¯3·î27Æü(¶â)AM0:00～4·î2Æü(ÌÚ)23:59
¡Ú12ÏÃ¡Û2026Ç¯4·î3Æü(¶â)AM0:00～4·î9Æü(ÌÚ)23:59
(c)ºîÇµÆ£¸Ð¡¿¡Ö±¢ÍÛ²öÅ· Re:¥Ðー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ